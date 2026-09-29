Le recriminó a la vecina por atacar a su hijo y fue amenazada de muerte con un bisturí

Una pelea entre varias personas terminó con una mujer aprehendida por herir a otra con un elemento cortante. Ocurrió el pasado lunes a la noche en Mar del Plata.

La confrontación se produjo cuando una mujer intervino para defender a su hijo, quien habría sido agredido físicamente por otra joven. Tras el enfrentamiento, la acusada habría atacado a la denunciante con un bisturí.

La pelea y el ataque con el elemento cortante

Según informaron autoridades policiales, personal del Comando de Patrullas Sur llegó al lugar después de recibir un llamado al 911. Allí entrevistó a una mujer que explicó que había intervenido luego de que su hijo fuera atacado.

Minutos después se presentó otra mujer, de 27 años, quien dio una versión diferente de lo ocurrido. Según su relato, el hijo de la primera mujer la habría seguido durante varias cuadras antes de que ambos protagonizaran un forcejeo.

En medio de esa situación intervino la madre del joven. De acuerdo con la denuncia, la mujer utilizó un elemento cortante similar a un bisturí y le provocó cortes en las manos a la joven cuando intentaba protegerse el rostro.

La situación no terminó con la llegada de los policías. Durante la intervención, la señalada como agresora volvió a intentar atacar a la denunciante y la amenazó de muerte.

La detención y la imputación

Ante esa conducta, los efectivos redujeron a la mujer y le colocaron esposas restrictivas de movimiento. Luego realizaron las actuaciones correspondientes por el episodio ocurrido en San Lorenzo y San Juan.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro, quien imputó a la acusada por los delitos de lesiones leves y amenazas.

Finalmente, la mujer fue trasladada y quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán, mientras avanzan las actuaciones judiciales por el ataque.