Leopoldo Luque sobre la muerte de Maradona: "Es muy fácil decir que estoy a cargo de todo, pero las pruebas dicen otra cosa"

Leopoldo Luque volvió a declarar este martes ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, en la etapa final del juicio por la muerte de Diego Maradona. Durante su exposición, el neurocirujano habló sobre su vínculo con el exfutbolista y sostuvo que nunca estuvo a su lado por fama o dinero.

"A mí no me favorecía como médico estar con él. Yo no estaba con él por fama o dinero. Estaba porque lo amaba. Es algo interno y una admiración que muchos de los que estamos acá le seguimos teniendo", aseguró Luque durante su undécima declaración ante los jueces.

Al recordar su relación con Maradona, el médico contó que el exfutbolista lo buscaba cuando atravesaba momentos de mayor dificultad, aunque también marcaba distancia cuando se encontraba mejor. Luque relató que durante la pandemia incluso le propuso al abogado Matías Morla llevarlo a vivir a su casa porque consideraba que el entorno que lo rodeaba no lo favorecía.

Durante la audiencia, el neurocirujano también intentó precisar cuál había sido su función en los últimos meses de vida de Maradona. "Yo era uno de sus médicos de confianza sin duda, le gestionaba médicos y consultas a Diego", explicó, aunque aclaró que después de la internación en Olivos dejó de ocupar el lugar desde el cual tomaba decisiones de manera independiente.

Respecto de la internación domiciliaria, Luque sostuvo que su tarea estaba vinculada con la neurocirugía y negó haber sido el médico de cabecera de Maradona. "Yo nunca asumí ese rol, no está en los papeles", afirmó ante el tribunal.

El acusado también cuestionó la interpretación sobre su supuesto control de toda la atención médica. Según explicó, no podía supervisar las distintas especialidades que intervenían en el tratamiento y aseguró que cada profesional debía responder por sus propias incumbencias.

Cómo sigue el juicio por la muerte de Maradona

La acusación contra Luque sostiene que fue uno de los impulsores del tratamiento domiciliario que recibió Maradona en su casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre. También se lo señaló por haber desoído advertencias sobre el estado de salud del exfutbolista que le habían transmitido sus hijas.

Los siete profesionales acusados Luque, Nancy Forlini, Pedro Di Spagna, Carlos Díaz, Ricardo Almirón, Mariano Perroni y Agustina Cosachov enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión. Forlini y Di Spagna también dieron sus últimas declaraciones, mientras que Díaz, Almirón y Perroni decidieron no utilizar esa posibilidad.

Al cerrar su exposición, Luque insistió en que siempre actuó de buena fe y cuestionó que se lo presentara como responsable de todas las decisiones médicas. "Es muy fácil decir que yo estoy a cargo de todo, es lo más fácil que hay. Ahora, las pruebas muestran otra cosa", sostuvo. Luego afirmó: "Maradona murió de un evento súbito, agudo e impredecible. Yo no tengo dudas con eso".

Con las declaraciones de los imputados finalizadas, el juicio entrará en la etapa de alegatos. La Fiscalía y las querellas expondrán el 8, 13 y 14 de octubre, mientras que las defensas tendrán sus jornadas el 20, 21 y 22 de octubre.

Después de esas exposiciones, el Tribunal quedará en condiciones de deliberar.



