Liberaron al novio de la joven que murió tras caer desde el quinto piso de un hotel

El novio de la mujer que cayó al vacío desde un quinto piso en un hotel de la capital de Mendoza fue liberado este domingo luego de que los investigadores descartaran la hipótesis de un femicidio.

Damián Gozzotti, de 32 años, había asegurado que Tamara Daniela Schiaffini (32), saltó por sus propios medios. Según su declaración, la vio al borde de la ventana e intentó sostenerla, pero cayó al vacío antes de su intervención.

Una mujer cayó desde un quinto piso en un hotel de Mendoza.

Un video de los minutos posteriores a la caída, las declaraciones de los empleados del hotel donde ocurrió el hecho y algunos estudios médicos sobre la salud mental de la víctima fueron claves para que la Justicia ordene la liberación del hombre.

El trágico hecho ocurrió el jueves 27 de agosto cerca de las 4:30 en la habitación 502 del hotel Aguas del Corral, en pleno centro de Mendoza capital, donde la pareja se estaba alojando desde el lunes.

Cómo fueron las últimas horas de la víctima

El joven aseguró que durante la jornada en la que ocurrió la tragedia, habían salido a caminar por la peatonal y tomaron un helado. Estaba previsto que en los días posteriores viajaran a la ciudad de San Rafael para conocer el sur de la provincia.

Gozzotti, que convivía hace 9 años con Schiaffini y no tenían hijos, detalló que la mujer atravesaba un cuadro de depresión, pero que en la noche anterior no le había dado indicios de que se sentía mal o que intentaría hacerse daño.

Tras la tragedia, la hipótesis que más fuerza tiene entre los investigadores es que la mujer se quitó la vida. Sin embargo, continúan las investigaciones para determinar con precisión qué ocurrió durante esa fatídica madrugada.