¡LIBRE! Ordenan que la adolescente acusada de asesinar a su compañera cambie de colegio y realice tratamiento psicológico

Una adolescente de 17 años imputada como coautora del crimen de su compañera de colegio Cecilia Emilce Lazcano, de 16 años, deberá mudarse a Santo Tomé, provincia de Corrientes, retomar sus estudios en otra escuela y realizar terapia psicológica por orden de la Justicia.

La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Claudia Luco Montero, mientras la familia de la víctima reclamaba que fuera detenida en un instituto de menores.

Cecilia fue asesinada durante la madrugada del 16 de julio en la vieja estación de trenes de Alvear, Corrientes. Por el crimen está detenido un adolescente de 17 años, señalado como autor material, mientras que su novia, también de 17, quedó imputada como coautora y permanece en libertad.

Durante la audiencia de coerción, la magistrada autorizó a la acusada a instalarse junto a su madre en una vivienda ubicada en el barrio Cerro de Santo Tomé, a unos 87 kilómetros de Alvear. La Justicia le dio cinco días a sus padres para gestionar el pase de escuela y estableció que la menor no podrá salir de Santo Tomé sin autorización judicial.

El domicilio ofrecido para la adolescente pertenece a una mujer que se presentó como madrina del padre de la imputada, un policía que trabaja en Alvear. La casa será cedida por tiempo indeterminado, aunque durante la audiencia la jueza comenzó a preguntar por las características del lugar y quedó expuesto que la Justicia no había verificado previamente las condiciones de la vivienda.

Qué dijo la jueza sobre la acusada

Según sostuvo Luco Montero, la privación de la libertad es una "medida excepcional" y sólo corresponde cuando existe riesgo de fuga o de que la persona imputada pueda obstaculizar la investigación. Para la magistrada, la adolescente colaboró con la investigación y cumplirá las condiciones impuestas al vivir en Santo Tomé y someterse a tratamiento psicológico.

La decisión provocó el enojo de los padres de Cecilia, que siguieron la audiencia y cuestionaron que la acusada pudiera continuar con su vida cotidiana mientras su hija fue asesinada.

Incluso, según se expuso durante la audiencia, los padres de la imputada habían trasladado el día anterior muebles y ropa hacia Santo Tomé, convencidos de que recibirían el beneficio.

Cecilia junto a su mamá.

Frente a la resolución, el abogado querellante Juan Saucedo cuestionó que durante la audiencia se hubiera escuchado a la imputada y a su familia, pero no a los padres de Cecilia. La madre de la víctima, Corintia Vila, expresó su indignación y reclamó que se avance con las pruebas que, según sostuvo, ya están incorporadas al expediente.

"Estoy indignada porque mi hija no se puede defender, no puede hablar. Esta chica va a hacer su vida normalmente en Santo Tomé y yo a mi hija no la tengo más", dijo Vila.

La mujer consideró que la acusada "seguirá estudiando, se va a recibir y luego todo quedará en el olvido. Fin de la historia".

El fiscal Cabral aseguró a la familia que tendrán un juicio con todas las garantías y explicó que había solicitado la prisión preventiva del adolescente acusado del crimen porque, según su evaluación, no tenía contención familiar y atravesaba una situación de alta conflictividad en su entorno.

El crimen de Cecilia





Cecilia había pasado la noche anterior en la casa de una amiga y se retiró cerca de las 3 de la madrugada para encontrarse con un compañero de colegio. Las cámaras de seguridad privadas registraron su recorrido hacia la vieja estación de trenes de Alvear y también captaron al adolescente llevando una pala y regresando horas después por otro camino y con otra ropa.

En el lugar, la víctima sufrió cortes en uno de sus brazos y un profundo corte en el cuello. Tras el ataque, el agresor habría utilizado el celular de Cecilia para enviar dos mensajes de despedida a sus amigas con la intención de simular un suicidio.

La adolescente alcanzó a pedir ayuda en una vivienda cercana, pero murió horas después mientras era trasladada hacia la ciudad de Corrientes.

Las conversaciones encontradas en el teléfono de la joven imputada son una de las principales pruebas mencionadas en la causa. Según la información incorporada al expediente, esos mensajes indicarían que estaba al tanto de lo que iba a suceder y que le habría dado sugerencias a su novio para evitar que el cuerpo de Cecilia fuera encontrado.

Además, de esas comunicaciones surgió la posible participación de una tercera persona, a quien debían enviarle fotografías y videos del ataque. Hasta el momento, la Justicia no pudo determinar quién es esa persona ni qué papel habría tenido en el crimen.

La querella adelantó que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Revisión y que también recusará al fiscal Cabral.

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