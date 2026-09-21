Pidieron llevar a juicio a tres acusadas de una estafa millonaria a una peluquera con una "limpieza energética"

El fiscal Ignacio Torrigino pidió elevar a juicio la causa por la estafa a una peluquera que entregó 14 millones de pesos de sus ahorros bajo la promesa de una "limpieza energética". Marta Noemí Mitrovich (73 años), María Silvia Mitrovich (78 años) y Nancy Marina Yovanovich (53 años) fueron señaladas como coautoras del hecho ocurrido el 20 de enero de este año.

Según la acusación, el contacto comenzó el 15 de enero, cuando María Silvia Mitrovich y Nancy Marina Yovanovich llegaron como clientas a la peluquería ubicada en Olimpo y San Juan, en Ingeniero Budge.

Allí convencieron a Merlin Emilda Díaz Silva de que había sido víctima de un supuesto "trabajo malicioso" y le ofrecieron realizar una limpieza para solucionar el problema.

Días después, las mujeres regresaron al comercio. De acuerdo con la investigación, Díaz Silva les entregó en efectivo 14 millones de pesos pertenecientes a ella y a su pareja, con la condición de que el dinero fuera "bendecido" y luego devuelto. Sin embargo, la suma nunca fue restituida.

Esa misma noche, la peluquera ingirió ácido muriático y fue trasladada al Hospital Alende, donde murió como consecuencia de un cuadro de acidosis metabólica severa.

Antes de morir, Díaz Silva dejó una nota en la que escribió: "Me robaron mi plata". También le envió numerosos mensajes a Marta Mitrovich y realizó más de 25 llamadas para reclamarle el dinero. En esas comunicaciones le advirtió que se quitaría la vida si no recuperaba sus ahorros.

Uno de los audios incorporados al expediente registra la respuesta de la acusada: "Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema... yo te voy a llevar la plata".

Las pruebas contra las tres acusadas

Las cámaras de seguridad de la peluquería registraron las visitas de las tres mujeres. Verónica Benítez, empleada del local, también declaró y describió cómo las acusadas se movían con familiaridad por el comercio, se sentaban detrás del mostrador y llevaban a la dueña hacia el fondo.

Las acusadas de la estafa millonaria a una peluquera de Ingeniero Budge.

Por su parte, la pareja de la víctima relató que el 19 de enero Díaz Silva le pidió que se retirara de la vivienda porque iba a recibir a una visitante. Al día siguiente, según su declaración, la encontró desvanecida y sangrando.

Marta Mitrovich permaneció prófuga durante siete meses hasta que fue detenida en Orán, Salta. El fiscal sostuvo que al momento de su arresto tenía documentación ajena y estaba involucrada en otro engaño de características similares. También señaló que registra antecedentes por hechos semejantes.

Durante su descargo, Mitrovich reconoció haber "adivinado la suerte" e influido en el ánimo de la víctima, aunque negó haberse quedado con el dinero.

María Silvia Mitrovich y Nancy Marina Yovanovich, en tanto, afirmaron que sus visitas a la peluquería estuvieron vinculadas con servicios de uñas o tintura.

Torrigino consideró que esas explicaciones contradicen las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas las filmaciones, los mensajes intercambiados y la nota escrita por Díaz Silva.

El Ministerio Público calificó el caso como estafa en carácter de coautoría y solicitó que las tres acusadas sean juzgadas. Además, pidió que la detención de Marta Mitrovich sea convertida en prisión preventiva por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, junto con el embargo de sus bienes y su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.