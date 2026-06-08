Detuvieron a delincuente que era de los más buscados de Santa Fe: lo capturaron a la salida de un boliche

Un delincuente de 27 años, que integraba la lista de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, fue detenido este lunes por la madrugada a la salida de un boliche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de Andrés "Plin" Acosta, oriundo de la localidad de San José del Rincón. El sospechoso se encontraba prófugo de la Justicia y el Gobierno santafesino ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos por datos sobre su paradero.

Cómo fue la detención

La captura se concretó a partir de un operativo encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Gobierno de Santa Fe.

Los investigadores le seguían los pasos y lograron localizarlo en la Ciudad de Buenos Aires. El personal policial esperó el momento oportuno y lo interceptó en la vía pública cuando salía del local bailable.

Según el parte policial, Acosta tenía un pedido de captura activo en el marco de una causa penal por los delitos de asociación ilícita y tenencia de armas de fuego. Tras meses de tareas de inteligencia para dar con su paradero, los agentes lograron cercarlo lejos de su provincia.