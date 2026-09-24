Lo acusaron de cometer un robo, huyó y fue atropellado por un auto: tiene 13 años y pelea por su vida

Un adolescente de 13 años permanece internado en terapia intensiva tras ser atropellado violentamente este miércoles por la noche cuando cruzó corriendo por una autopista para evitar ser perseguido por un grupo de personas que lo acusaban de un robo.

Uno de los testigos que se encontraban a pocos metros grabó la secuencia que ocurrió en el departamento de Guaymallén en Mendoza, en la que el joven forcejeó con repartidores y segundos más tarde, salió corriendo para el lado de la calzada.

Según trascendió, el adolescente fue atropellado por un Peugeot 408, manejado por un hombre de 61 años que no será imputado por el hecho debido a que hubo una "autopuesta en peligro" por parte del menor.

Tras el impacto, el joven fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y lo derivaron al Hospital Humberto Notti, con politraumatismos graves, donde continúa con pronóstico reservado.

Cómo fue el siniestro vial

Según lo expuesto por testigos y lo que se aprecia en las imágenes, el adolescente habría cometido un robo contra un repartidor de aplicación y quiso darse a la fuga subiendo a un colectivo.

Un grupo de repartidores pudo interceptar al medio de transporte, lo obligaron a bajar, lo agredieron físicamente y, luego de un forcejeo, el adolescente pudo escapar e intentó cruzar la autopista corriendo. Luego de esto, se produjo la embestida contra el vehículo.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Mendoza argumentaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial por el supuesto robo y que están analizando las pruebas para determinar qué ocurrió.



