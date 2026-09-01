Lo acusaron de robar una bicicleta, lo molieron a golpes y remataron de un tiro en la espalda

Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en la espalda en la madrugada de este lunes luego de recibir una brutal golpiza por un grupo de 10 personas en la ciudad de Mar del Plata.

El violento ataque ocurrió en las inmediaciones de Grecia y Peña, en el barrio Regional de la ciudad balnearia, y la víctima, identificada como Maximiliano Zabala Marcel, tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La víctima murió a las pocas horas del ataque.

Según fuentes policiales, Zabala Marcel se encontraba consciente, pero con una herida de arma de fuego en la zona del pulmón, por lo que requirió asistencia médica de inmediato. Permaneció internado en el establecimiento de salud, pero falleció a las pocas horas por la gravedad de las heridas.

Los agresores habían acusado a la víctima y a un acompañante de haber robado una bicicleta, y por ese motivo comenzaron la agresión. Su amigo pudo escapar del ataque y, al regresar minutos más tarde, se encontró con el joven herido.

La investigación judicial para determinar qué ocurrió

El proceso judicial comenzó con una investigación por el delito de lesiones, que habían sido provocadas por este ataque en banda; sin embargo, tras el fallecimiento de la víctima, la carátula cambió a homicidio.

Los investigadores analizarán las cámaras de seguridad de la zona donde se produjo el ataque con el objetivo de determinar qué ocurrió en los momentos previos y en los posteriores.

Otro punto clave para la investigación será determinar quiénes participaron de la brutal golpiza y quién efectuó el disparo mortal. Hasta el momento, no hubo ningún detenido por este crimen.

Además, los investigadores detallaron que Zabala Marcel tenía antecedentes en distintas causas judiciales, entre las que destacan robos, tentativas de robo, resistencia a la autoridad y tenencia simple de estupefacientes.

Cómo fueron los últimos minutos del Zabala Marcel

El hombre que se encontraba con Zabala Marcel detalló que "los agarron un montón de pibes", los confundieron con los ladrones de un rodado, pero que rápidamente los estaban atacando.

"Fuimos a comprar milanesas y le pegaron un tiro a Maxi", relató Esequiel, el joven que pudo escapar de la golpiza en un video publicado en las redes sociales.

La víctima fue asistida en el lugar del ataque por integrantes de una iglesia evangélica que lo ventilaron con un cuaderno, le tomaron los signos vitales y controlaron su respiración.