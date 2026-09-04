Tiene 20 años y estafaba a comenrciantes con falsas transferencias

Un joven de 20 años fue aprehendido tras ser acusado de realizar compras con comprobantes de transferencias bancarias que nunca se acreditaban en las cuentas de los comercios.

El hecho ocurrió el jueves a la noche, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una compra sospechosa en una panadería ubicada en inmediaciones de las calles Mitre y Balcarce, en Mar del Plata.

Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y tomó contacto con la propietaria del comercio. La mujer contó que el joven había realizado una compra y exhibido un comprobante de transferencia, aunque el dinero no había ingresado a la cuenta del establecimiento.

La comerciante también relató que el mismo sospechoso había ido días antes y realizado una compra por aproximadamente 70 mil pesos. En aquella oportunidad, según su denuncia, también había presentado un comprobante de transferencia que nunca fue acreditado.

Otro comerciante lo reconoció

Mientras los efectivos se encontraban en el lugar, otro comerciante presente reconoció al joven y aseguró que había atravesado una situación de características similares en su local.

Ante esta situación, el sospechoso manifestó que acompañaría a los policías hasta el lugar donde se estaba alojando para solucionar la deuda.

Sin embargo, cuando llegaron a una vivienda destinada al alquiler de habitaciones, el joven se dio a la fuga en dirección a la costa.

Lo atraparon tras una persecución

Los efectivos iniciaron una persecución y lograron alcanzarlo en inmediaciones del sector costero. Allí se produjo un forcejeo antes de que los policías pudieran reducirlo y aprehenderlo.

Durante el procedimiento también fue secuestrado el celular del acusado, elemento que quedó incorporado a la investigación.

Las primeras actuaciones realizadas por la Fiscalía de Flagrancia fueron remitidas posteriormente a la Fiscalía de Delitos Económicos, donde se inició una causa por estafa.

El joven de 20 años fue trasladado a Tribunales, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las maniobras denunciadas.



















