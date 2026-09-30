Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
JUICIO

Lo condenaron por matar a un mecánico y le pidió perdón a la familia por el crimen: "Yo te perdono, pero este tiempo aprovechalo"

En el último testimonio antes de conocer la sentencia por el crimen, el acusado miró a la familia y pidió perdón por lo ocurrido en septiembre de 2025.

Gabriel Arias
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

A un año del crimen de un mecánico en la ciudad chubutense de Trelew, el hombre condenado por la justicia por cometer el hecho le pidió perdón a la familia de la víctima, que le respondió de una forma casi imprevista.

"Les pido perdón, de todo corazón, nunca fue mi intención hacer lo que hice, nunca tuve nada en contra de ustedes ni quise tenerlo. Les pido perdón, sé que lo que hice es irreparable, les pido perdón, espero alguna vez me puedan perdonar...", fueron las palabras de Alexis Maximiliano Schmidt.

En tanto, el acusado afrontó el juicio abreviado donde reconoció haber asesinado de un tiro a Jonathan Prim el 8 de septiembre de 2025, en el barrio Los Pensamientos de Trelew, cuando la víctima se encontraba en el taller mecánico junto con su hijo.

En el expediente judicial se detalla que ese día Schmidt llegó en moto hasta la intersección de las calles Gales y Gualjaina, se bajó y disparó hacia el patio de la casa donde Prim arreglaba una camioneta, provocándole su muerte de manera instantánea, aunque tiempo después se volvió a acercar hasta el lugar y constató que asesinó a la persona equivocada.

Juicio por el crimen

A más de un año del hecho (8 de septiembre de 2025), este lunes pasado se llevó a cabo el juicio abreviado donde reconoció haber sido el autor del disparo mortal. Antes de conocer la condena a 12 años de prisión efectiva por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, le habló a la familia de la víctima para pedirles perdón.

"Yo te perdono, pero este tiempo aprovéchalo y dale un buen ejemplo a tu hijo, que es chiquito, que no siga tu mismo camino", le respondió Elías Prim, hermano del mecánico asesinado.

Aun así, su hermana Soraya habló con los medios después del debate y se diferenció de Elías: "A mí me cuesta perdonar a un asesino que merece perpetua o, si existiera, la pena de muerte".

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy


Esta nota habla de:
1
Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre
ANOTÁ

Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre

2
Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados
NOVEDAD

Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados

3
ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?
RESPALDO

ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?

4
¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir este "plus" de ANSES
CLAVE

¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir este "plus" de ANSES

5
Jubilados con 30 años de aportes: ¿Cuánto cobran con el aumento de octubre?
ATENCIÓN

Jubilados con 30 años de aportes: ¿Cuánto cobran con el aumento de octubre?