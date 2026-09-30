Lo condenaron por matar a un mecánico y le pidió perdón a la familia por el crimen: "Yo te perdono, pero este tiempo aprovechalo"
En el último testimonio antes de conocer la sentencia por el crimen, el acusado miró a la familia y pidió perdón por lo ocurrido en septiembre de 2025.
A un año del crimen de un mecánico en la ciudad chubutense de Trelew, el hombre condenado por la justicia por cometer el hecho le pidió perdón a la familia de la víctima, que le respondió de una forma casi imprevista.
"Les pido perdón, de todo corazón, nunca fue mi intención hacer lo que hice, nunca tuve nada en contra de ustedes ni quise tenerlo. Les pido perdón, sé que lo que hice es irreparable, les pido perdón, espero alguna vez me puedan perdonar...", fueron las palabras de Alexis Maximiliano Schmidt.
En tanto, el acusado afrontó el juicio abreviado donde reconoció haber asesinado de un tiro a Jonathan Prim el 8 de septiembre de 2025, en el barrio Los Pensamientos de Trelew, cuando la víctima se encontraba en el taller mecánico junto con su hijo.
En el expediente judicial se detalla que ese día Schmidt llegó en moto hasta la intersección de las calles Gales y Gualjaina, se bajó y disparó hacia el patio de la casa donde Prim arreglaba una camioneta, provocándole su muerte de manera instantánea, aunque tiempo después se volvió a acercar hasta el lugar y constató que asesinó a la persona equivocada.
Juicio por el crimen
A más de un año del hecho (8 de septiembre de 2025), este lunes pasado se llevó a cabo el juicio abreviado donde reconoció haber sido el autor del disparo mortal. Antes de conocer la condena a 12 años de prisión efectiva por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, le habló a la familia de la víctima para pedirles perdón.
"Yo te perdono, pero este tiempo aprovéchalo y dale un buen ejemplo a tu hijo, que es chiquito, que no siga tu mismo camino", le respondió Elías Prim, hermano del mecánico asesinado.
Aun así, su hermana Soraya habló con los medios después del debate y se diferenció de Elías: "A mí me cuesta perdonar a un asesino que merece perpetua o, si existiera, la pena de muerte".
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