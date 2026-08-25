"Lo cuidaba las 24 horas", dijo la hermana del hombre con prisión domiciliaria que asesinó a su hijo autista

La hermana de Oscar Mauricio Sosa, el hombre acusado de haber asesinado a su hijo de 8 años, defendió al presunto filicida y apuntó que el hombre se encontraba en "una situación muy desesperante" a nivel personal.

En ese sentido, sostuvo que quedó bajo el cuidado del pequeño, pero que nunca había dado indicios sobre la posibilidad de quitarse la vida.

La mujer detalló que Sosa era un padre muy presente y tenía una relación "excelente" con el nene que sufría un autismo severo y requería de un cuidado que llevaba casi las 24 horas del día.

Oscar Mauricio Sosa dejó una carta en la que confesó el crimen de su hijo.

El presunto filicida se encontraba bajo arresto domiciliario por una causa por presunta asociación ilícita y supuestos vínculos con el narcotráfico y estaba citado a viajar a esa provincia por un juicio.

La separación reciente con la madre del menor, que se dio hace aproximadamente un mes y medio, fue uno de los factores claves según la hermana del hombre para que se sienta "cada vez más solo y desesperado".

La tía del menor destacó que su hermano estaba al cuidado de su hijo de forma permanente debido a que la madre del nene y expareja de Sosa trabajaba y no contaba con el tiempo suficiente.

Además, la hermana de la víctima aseguró que por la situación judicial que afrontaba Sosa se encontraba desempleado, "no podía salir a trabajar" y no contaba con los medios suficientes para el cuidado del hijo.

El hombre escribió una carta para confesar el asesinato de su hijo y las razones que lo llevaron a realizar este hecho, según sus familiares, la decisión podría estar vinculada al temor de que nadie pudiera cuidar al nene como él lo hacía.

Cómo fue el caso





El cuerpo de Sosa y de su hijo fueron hallados este martes por la mañana en una casa en la zona sur de San Miguel de Tucumán cuando los hijos mayores del hombre se acercaron al domicilio.

El cuerpo del menor yacía sobre una mesa y el hombre de 48 años tenía signos de ahorcamiento cuando llegaron las autoridades policiales al lugar para realizar las primeras investigaciones.

En la carta que redactó Sosa para confesar el crimen aseguró que le dio pastillas de más. "Mi hijo no sufrió, yo me despedí, lo más importante que hay en mi vida es mi hijo y he tenido que hacer esto. Le di todas las pastillas, él se durmió, no sintió nada", indicó.



