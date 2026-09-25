Lo detuvieron en un control de alcoholemia y le dio 2,63 gramos en sangre: "Puedo llamar a mi abogado"

Un particular episodio ocurrió en la provincia de San Juan, en donde un conductor fue detenido en un control policial, y tras realizarle el control de alcoholemia correspondiente, su resultado arrojó un 2,63 de gramos en sangre y luego le preguntó a los agentes "si podía llamar a su abogado".

El hecho se inició cuando efectivos de la Agencia de Seguridad Vial concretaban diversos operativos de prevención en las calles de la capital sanjuanina y se cruzaron con un conductor en actitud sospechosa, por lo que ordenaron que frene la marcha.

Al realizarle el test de alcoholemia confirmaron que tenía 2,63 g/l de alcohol en sangre y no poseía el Documento Nacional de Identidad (DNI), según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

Cuando el hombre conoció el grave resultado, le preguntó al agente si podía llamar a su abogado, algo que llamó la atención. Al conductor se le retuvo la licencia y el vehículo, y deberá pagar $600 mil de multa por la infracción cometida.

Otros casos similares

Además, fueron detectados un chofer profesional en la localidad correntina de Santo Tomé, durante un operativo en la Ruta Nacional 14, cuyo test le dio positivo con 0,33 g/L, mientras que en la Autopista Panamericana se registró otro episodio donde un conductor particular dio 0,80 g/L. Ambos admitieron haber tomado alcohol previamente.

"Estos casos reflejan la importancia de los controles para reducir las consecuencias de conducir después de consumir alcohol, una conducta que compromete la capacidad de conducción y aumenta el riesgo de provocar un siniestro vial grave", expresaron los voceros.

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