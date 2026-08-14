Lo hallanaron por amenazar a un vecino: encontraron armas caseras y cogollos de marihuana

Un hombre denunció que un vecino lo amenazó y escuchó detonaciones desde su casa en Mar del Plata. El caso derivó en un allanamiento donde la Policía secuestró armas de fabricación casera, municiones y más de un kilo de cogollos de marihuana.

La causa se inició tras la denuncia de la víctima, quien relató que fue amenazado dentro de su propia vivienda y que después escuchó varios disparos en la zona. Con esos datos, la Fiscalía pidió el allanamiento del domicilio señalado como el origen de las detonaciones.

Con el aval de la Justicia de Garantías, los efectivos ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Isla Joinille al 1000. Allí identificaron a los dos ocupantes de la casa: un joven de 22 años, señalado como el autor de las amenazas, y una mujer de 20 que lo acompañaba.

Secuestro de armas caseras y droga

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron dos armas de fabricación casera, siete postas calibre 12/70 y veintinueve municiones calibre .22. En la misma vivienda también encontraron más de un kilo de cogollos de cannabis sativa.

Por el hecho, la Fiscalía notificó al joven de 22 años la formación de causa por amenazas calificadas y tenencia ilegal de armas. La resolución judicial incluyó además una restricción de acercamiento hacia la víctima.

Tanto el sospechoso como la joven que lo acompañaba quedaron notificados por tenencia ilegítima de estupefacientes. Ninguno de los dos permanece con medidas restrictivas de libertad, según informaron fuentes policiales.

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