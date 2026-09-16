Lo hallaron muerto en la casa y sus perros habrían comido parte del cuerpo: "Fuerte la escena"

Un macabro hallazgo sacudió al barrio El Progreso de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda y los investigadores sospechan que los cuatro perros con los que convivía se alimentaron de parte de su cuerpo luego de que se produjera el fallecimiento.

El descubrimiento tuvo lugar este martes en una propiedad ubicada sobre la calle Cerrito, entre Herrera y la colectora de la Ruta 12.

Los efectivos policiales arribaron al lugar luego de que los vecinos de la zona advirtieran olores nauseabundos provenientes de la casa.

Según las primeras precisiones del caso, la víctima, conocida en el barrio como "Toti", llevaba al menos cinco días fallecida y aún no fue identificada oficialmente. Vivía sola y trabajaba como cuidador de una parte del predio.

Luego, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y presentaba el faltante de algunas extremidades.

Y como se indicó, en la vivienda había cuatro perros mestizos en condiciones precarias, principal motivo por el cual se baraja la hipótesis de que comenzaron a alimentarse del cuerpo una vez que el hombre murió.

Todo el procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría N°8, con la intervención del juez de Instrucción N°2 de Posadas, Juan Manuel Monte. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la respectiva autopsia.

"Era bastante fuerte la escena": el impactante relato del vecino testigo





La ausencia del hombre comenzó a llamar la atención en el vecindario porque tenía la costumbre de salir todas las mañanas con sus perros. Hernán Barrios, un vecino de la zona que participó como testigo durante el operativo policial, relató cómo fue el momento en que encontraron a la víctima.

"Él estaba en la cocina. El cuerpo fue hallado en la cocina, ya faltaban extremidades. Era bastante fuerte la escena. No era lo que uno esperaba ver de su vecino, pero fue lo que se vio ese día", relató Barrios.

Sobre cómo se desencadenó el alerta a las autoridades, el testigo detalló ante medios locales: "Él tenía sus perros, que siempre los sacaba a la mañana, y de un día para el otro ya no se los vio más. Después mi hija, cuando vino de la facultad un día, sintió olores nauseabundos y de ahí los vecinos se alertaron y empezaron a llamar a la policía".

"Fue un vecino el que alertó, que saltó el muro y le avisó a la policía. Yo estuve como testigo nomás cuando ya vino Criminalística, vino todo el móvil policial y el juez", explicó.

Encontraron muerto a un hombre en su casa en Misiones e investigan si sus perros se comieron sus extremidades.

Durante el desarrollo del procedimiento, el testigo aseguró que, a simple vista, el lugar no presentaba indicios de la participación de terceros. "No se veía escena de violencia. Incluso las puertas estaban cerradas y estaba en la cocina", sostuvo ante Misiones Online.

Igualmente, las fuentes del caso aclararon que la ausencia de signos visibles de violencia no permite determinar por sí sola cómo murió el hombre.

Ante todo esto, las circunstancias exactas del fallecimiento serán establecidas a partir de los resultados de la autopsia y de las demás pericias forenses incorporadas al expediente.

El antecedente de una vecina que murió por ataque de perros





Por otra parte, podemos mencionar que en agosto pasado ocurrió otro episodio trágico vinculado a un can en la misma provincia, cuando una mujer, de 93 años, fue atacada por la mascota de la vecina en la localidad de Santa Ana.

Según detalló la Policía de Misiones, la víctima, identificada como Marta Moral, había ingresado al patio trasero de una vivienda lindera a la suya, donde el perro la atacó y le provocó graves lesiones. Todo ocurrió cuando la propietaria de la vivienda no estaba.

Luego, cuando la dueña se enteró de lo ocurrido, trasladó a la mujer en su vehículo particular hasta el hospital de Santa Ana.

Frente a la gravedad de las heridas provocadas por las mordeduras, el personal médico dispuso su derivación al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, en Posadas, donde quedó internada.

Lamentablemente, la mujer no logró superar las lesiones y sufrió un paro cardiorrespiratorio a las 15:30, solo unas horas después del ataque.



