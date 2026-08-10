"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio

Cristian "Pity" Álvarez se sentará desde hoy en el banquillo de los acusados para responder por el asesinato de Cristian "Gringo" Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

El juicio oral y público comenzará luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 rechazara un planteo de la defensa que buscaba suspender el debate.

El proceso, que contempla 11 audiencias durante agosto y septiembre, llega después de varios años de demoras vinculadas a la situación judicial y a las evaluaciones sobre la salud mental del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

" Lo maté porque era él o yo "

Una de las escenas que quedó grabada en la causa ocurrió el 13 de julio de 2018, el día posterior al crimen, cuando Álvarez se entregó a la Policía después de permanecer prófugo durante casi 29 horas y dio declaraciones a los periodistas que cubrían la noticia.

"Sí, yo fui el que disparé", dijo frente a las cámaras, y lejos de negar su participación explicó su versión de los hechos: "Lo maté porque era él o yo".

"No vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó", agregó, e insistió con la hipótesis de que había actuado para defenderse: "Cualquier animal haría lo mismo (...) Si no me iba a matar él".

Sobre por la víctima, Álvarez sostuvo que "era un pibe que choreaba" y negó que fuera su amigo: "Nada que ver". También descartó que el episodio hubiera tenido relación con el consumo o la comercialización de estupefacientes: "Tampoco fue un tema de drogas".

En otro momento de sus declaraciones, reforzó su relato sobre una supuesta defensa propia: "Si no lo mataba yo, me iba a matar él". Incluso, manifestó: "Creo que soy inocente".

Este testimonio no constituyó una confesión judicial. Cuando fue trasladado a los tribunales más tarde, el músico se negó a declarar ante el juez.

El crimen por el cual será juzgado Pity Álvarez

El expediente sostiene que el episodio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano, en donde Álvarez y Díaz protagonizaron una discusión que terminó de manera fatal.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, el músico sacó de uno de los bolsillos de su campera una pistola calibre 6.35 y disparó contra Díaz. El primer balazo impactó en la cabeza de la víctima. Cuando ya estaba en el suelo, siempre de acuerdo con la acusación, le efectuó otros tres disparos en la misma zona.

Díaz sufrió lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna. Álvarez escapó del lugar y, horas más tarde, terminó entregándose.

El expediente había llegado a la instancia de juicio en noviembre de 2018. Sin embargo, el debate no pudo concretarse en los tiempos inicialmente previstos. En 2021 y nuevamente en marzo de 2023, el trámite quedó paralizado a raíz de dictámenes del Cuerpo Médico Forense vinculados con la salud mental del acusado.

El "Pity" Álvarez, detenido por la Policía luego de haberse entregado.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 resolvió que el juicio puede comenzar. La defensa había solicitado suspender las 11 audiencias previstas para agosto y septiembre al considerar que existían recursos pendientes que impedían avanzar, en función de lo establecido por el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

El planteo fue rechazado después de que el fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N.º 27, se pronunciara en contra de la suspensión.

"La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso", sostuvo el fiscal.

El juez Gustavo Goerner encabezó el voto del tribunal, al que adhirieron los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. En su resolución, los jueces también ratificaron que Álvarez se encuentra en condiciones psiquiátricas para afrontar el proceso.

Para fundamentar esa decisión, se basaron en los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense. "La capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada por el Cuerpo Médico Forense, cuando se informó que, del análisis integral de la documentación y de las evaluaciones realizadas, surge que el causante dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal", señalaron los magistrados.

Los otros cargos contra Pity Álvarez

El homicidio de Díaz no es el único hecho por el cual el músico deberá responder ante el tribunal.

En el mismo proceso también está acusado por "privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas" contra su mánager y una amiga.

Esos episodios se remontan a noviembre de 2016 y forman parte del expediente que será analizado durante el juicio oral.