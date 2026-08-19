"Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado": declaró la viuda de Zárate

Romina Sicoli, esposa de Cristian Zárate, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, en el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte del empresario.

Durante su testimonio, cuestionó la atención que recibió su marido después de la cirugía y lanzó una fuerte acusación contra el cirujano: "Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado".

El relato de Romina Sicoli ante el tribunal

Según contó la mujer, Zárate no tenía hábitos que hicieran presumir un deterioro en su estado de salud. "Cristian no tomaba alcohol, no se drogaba, no tomaba medicación, no comía en exceso", afirmó durante la audiencia.

Aníbal Lotocki.

Explicó que su marido había consultado a Lotocki porque se veía con sobrepeso, aunque ella no consideraba necesaria una intervención estética.

La viuda aseguró que nunca conoció el verdadero alcance de la operación. "Cristian me dijo que se iba a operar una hernia", recordó. También mencionó que en algún momento Zárate le habló de una intervención en el rostro, pero luego le dijo que iba a realizarse "otra cosa". La mujer sostuvo que jamás hubiera imaginado que su esposo aceptaría una operación de glúteos.

El 15 de abril de 2021, Zárate ingresó a la clínica acompañado por Pablo, un amigo de la infancia. Sicoli explicó que decidió no asistir porque estaba en desacuerdo con la operación y consideró que era mejor que fuera acompañado por un hombre que pudiera ayudarlo a levantarse. Según su relato, después de la intervención comenzaron las complicaciones.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir, su marido fue intervenido en dos oportunidades y las condiciones del lugar fueron inadecuadas. "Ningún médico hizo nada, lo abrieron dos veces en un lugar que no estaba habilitado, no entraba ni una camilla en el ascensor", afirmó ante el Tribunal.

Durante aquella noche, Zárate habría perdido una importante cantidad de sangre y sufrido frío y fuertes dolores. Sicoli sostuvo que la medicación que le suministraban no conseguía aliviar su estado y cuestionó que no se hubiera actuado frente al deterioro del paciente. "Vio todo el tiempo que tenía frío y que se sentía mal, y que perdía sangre", declaró al referirse a Lotocki.

La muerte de su marido también apareció en uno de los momentos más dolorosos del testimonio. Sicoli contó que tuvo que ir sola a buscar el cuerpo a la morgue y que, debido a las restricciones por el Covid, le indicaron que no abriera la bolsa ni tocara a Zárate. Su hijo tenía 16 años en aquel momento, según recordó la mujer.

Hacia el final de su declaración, Sicoli cuestionó las versiones sobre el estado de salud de Zárate y rechazó que padeciera problemas de cirrosis. "Les pido a ustedes que hagan algo, que sea esclarecedor", reclamó. También apuntó contra decisiones judiciales anteriores: "A los jueces anteriores se les escapó y mató a Cristian".

La viuda pidió una condena ejemplar para Lotocki: "Les pido que, por favor, tengan una condena ejemplificadora, porque este hombre no puede estar en sociedad".

Lotocki está acusado por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate, quien falleció después de una cirugía estética realizada en abril de 2021.

Las indagatorias de los otros acusados

Durante la segunda audiencia también declararon tres de los médicos imputados, quienes desvincularon su responsabilidad de las decisiones tomadas durante el postoperatorio y señalaron que Lotocki era quien dirigía la intervención.

El anestesista acusado afirmó no conocer la clínica y que fue convocado para un reemplazo. Los otros cirujanos imputados coincidieron en que Lotocki era quien tomaba todas las decisiones, tanto durante la intervención como en el postoperatorio.

La acusación sostiene que Zárate fue sometido a una lipoescultura y una dermolipectomía y que sufrió complicaciones que derivaron en su muerte.

El fiscal Pablo Rechini planteó, entre otros puntos de la acusación, que Lotocki no habría actuado ante la descompensación del paciente y que habría modificado el parte quirúrgico después del fallecimiento. Frente al tribunal, Sicoli volvió a pedir justicia por su marido y sostuvo que las complicaciones que atravesó podrían haberse evitado.

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