¡Lo vendía en redes! Robó equipamento de alta complejidad del Hospital Fernández y en falsa compra lo capturó la policía

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a un hombre que intentó vender equipamiento médico de alta complejidad que había sido robado de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Agudos Dr. Juan A. Fernández, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El operativo fue realizado por agentes que se hicieron pasar por compradores de los insumos tras contactar al sospechoso, identificado con las iniciales L.D.F., a través de Facebook Marketplace.

Los elementos recuperados están valuados en nueve millones de pesos.

Una parte de los insumos médicos recuperados por la Policía de la Ciudad.

La investigación comenzó el 28 de julio, luego de que un auxiliar del área de patrimonio del centro de salud porteño presentó la denuncia por el faltante de dos monitores de signos vitales.

La jefa de la unidad de cuidados intensivos había registrado la ausencia de los artefactos días antes, lo que derivó primero en una búsqueda interna y después en la notificación a las autoridades.

Durante el rastreo de los insumos, el empleado detectó una oferta en la plataforma Facebook Marketplace mediante el perfil denominado "Lion King", donde se ofrecían los monitores por una suma de un millón de pesos.

El denunciante logró constatar la coincidencia de los equipos ofrecidos en la publicación con los que pertenecían al hospital público. Los aparatos contaban con un número de serie que era visible en las imágenes.

A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones Comunales 14 coordinó una compra simulada para dar con el vendedor de 33 años.

La cita para realizar la transacción se fijó a las 17.40 en una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia, en el barrio porteño de Caballito.

El imputado arribó al punto de encuentro a bordo de un automóvil Chevrolet Spin color azul, donde fue abordado por el personal policial encubierto tras confirmarse su identidad y la tenencia de la mercadería.

Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de los dos monitores multiparamétricos, un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío médica e instrumental de uso hospitalario.

Asimismo, los uniformados incautaron el teléfono móvil del implicado y el vehículo que utilizaba.

El detenido cuentan con antecedentes penales por hurto y violencia de género. Ahora quedó imputado por el robo de bienes públicos.

La causa quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Pablo Recchini.