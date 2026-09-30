Los escalofriantes detalles de la autopsia a Lautaro Córdoba: lo degollaron, murió desangrado y le dieron mazazos en la cabeza cuando ya estaba sin vida

La autopsia de Lautaro Córdoba, el adolescente de 16 años asesinado en una zona rural cordobesa de Copacabana, permitió establecer que murió como consecuencia de una hemorragia provocada por siete heridas de arma blanca en el cuello.

Sin embargo, el examen forense también determinó que la víctima fue golpeada con una maza en la cara y en la cabeza una vez que ya había fallecido, un dato escalofriante que le agregó más horror a un crimen que, desde el principio de la investigación, arrojó detalles macabros.

La casa donde ocurrió el crimen de Lautaro Córdoba.

Los estremecedores detalles de la autopsia



La secuencia reconstruida a partir del estudio del cuerpo indica que las heridas en el cuello hicieron que Lautaro perdiera el conocimiento y que se produjera la hemorragia que terminó causándole la muerte. La otra conclusión de los peritos es que los mazazos en rostro y cabeza no incidieron en el deceso.

El resultado de la autopsia también permitió descartar una de las posibilidades que había sido considerada inicialmente por los investigadores: que el chico hubiera recibido heridas por disparos. En el lugar del crimen había sido secuestrada una escopeta y había signos de disparos en la escena, pero los forenses no encontraron lesiones compatibles con balazos o perdigones.

La policía trabaja en la vivienda donde mataron a Lautaro Córdoba.

Detenidos por el crimen

Por el caso están detenidos e imputados Hermenegildo Acosta, padrastro de Lautaro, y el hijo de 17 años del hombre.

Acosta está acusado por homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, agravado por la participación de un menor de edad. El adolescente, en tanto, es investigado como presunto coautor bajo la misma figura.

La investigación judicial todavía intenta determinar con precisión qué participación tuvo cada uno de los acusados en el ataque que terminó con la vida de Lautaro.

Una de las hipótesis que maneja la pesquisa es la de un femicidio vinculado. Según esa línea de investigación, Acosta habría matado a su hijastro con la intención de causarle sufrimiento a su pareja, madre de la víctima.