Los hechos más impactantes registrados en Mendoza en las últimas horas

-Una mujer cayó desde el quinto piso de un hotel en pleno centro mendocino. Sucedió minutos antes de las 4.00 h de este jueves, en calle Amigorena entre Avenida San Martín y Primitivo de la Reta. En principio se creyó que era un suicidio. Luego se supo que hubo discusión con su pareja y ahora se investiga como posible femicidio. Ambos tienen domicilio en Buenos Aires y el hombre quedó detenido. En el lugar trabajó policía científica bajo las órdenes del fiscal de homicidios Oscar Malla.

-Anoche murió otra mujer en un incidente vial. Sucedió en la esquina de Avenida Colón y Perú. Fue cuando chocaron dos vehículos, uno de los cuales trabajaba como auto de alquiler. Allí viajaba una pareja y al momento del impacto la mujer salió despedida y murió en forma inmediata. La víctima fatal fue identificada como Rocío Estefanía Fernández, de 27 años.

-Una mujer esperaba el micro, se descompensó y murió frente a su esposo. La víctima, que padecía antecedentes cardíacos, esperaba el transporte público para dirigirse al Hospital "Arenas Raffo" ubicado en Santa Rosa. El hecho tuvo lugar sobre ruta provincial 50 a la altura del Barrio Cavagnaro. La víctima tenía 55 años y fue identificada como Claudia Isabel Campos.

-Millonario robo en ciudad. Delincuentes amenazaron con armas de fuego a empleados de una financiera y les llevaron 110 millones de pesos. Sucedió anoche en una casa de préstamos ubicada en Avenida Las Heras y España, cuando se había retirado el personal de seguridad.

-Despido de empleados públicos. La Dirección General de Escuelas echó a 5 celadores. El motivo principal de los despedidos fue por ausencias injustificadas. Acumulaban desde 14 hasta 414 faltas. Uno de ellos no volvió a trabajar después de finalizar una licencia y sumó 183 ausencias consecutivas.

-El ministerio de salud echó a otros diez empleados y también fue por inasistencias e irregularidades en sus funciones. Las medidas se conocieron a través de Boletín Oficial. La principal causa es el ausentismo y figuran desde médicos y enfermeros hasta personal administrativo.

-El ministerio de seguridad echó a un empleado por tenencia de droga y suspendió a un penitenciario por un certificado trucho. Una investigación derivó en una cesantía cuya ejecución dependerá de una resolución judicial por tutela gremial. La otra confirmó una suspensión de 50 días para un integrante del Servicio Penitenciario.

-Incidente vial en Ciudad. Chocaron camioneta y moto en la esquina de calles Ituzaingó y Maipú. El motociclista recibió fracturas múltiples y se encuentra internado en grave estado en terapia intensiva.

-Recuperaron un auto robado. El hecho sucedió en Tupungato y fue tras una intensa persecución. El vehículo fue detectado por el sistema de lectura de patentes y la captura de los fugitivos requirió un operativo cerrojo con el apoyo de drones policiales. El saldo fue de tres hombres detenidos que quedaron a disposición de la oficina Fiscal departamental.

-Volcó una camioneta esta madrugada. Sucedió en la variante Palmira de ruta 7. Sus dos ocupantes resultaron con lesiones.

-Por exceso de velocidad y patentes faltantes, personal de Policía Vial secuestró un auto chileno. El procedimiento requirió además la intervención de la Aduana ARCA tras detectar infracciones al Código Aduanero y a la Ley de Tránsito. Sucedió en el departamento San Martín.

-Reclamo vecinal por mal estado de ruta nacional 7. Es en el tramo que va desde calle Cobos en Agrelo hasta la Refinería YPF de Luján de Cuyo. Es por la presencia de pozos y mal estado en general de la calzada por donde circula el tránsito internacional.

-Los pasos hacia Chile se encuentran cerrados por temporal. Tanto el Cristo Redentor como el Pehuenche se encuentra clausurados hasta nuevo aviso.

-Tembló en Mendoza. El sismo tuvo lugar a la hora 9 con 38 minutos. El epicentro se ubicó en el departamento San Martín y tuvo una intensidad leve de 2.8 grados y a una profundidad de 11 km.

-Detuvieron a un hombre de 39 años durante la madrugada de este jueves, luego de sorprenderlo en pleno intento de robo. Fue en el marco de un procedimiento policial que se llevó a cabo cerca de las 4:25 en la calle Pedro Molina al 2600 en el departamento Guaymallén y a partir de una alerta emitida por los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), quienes visualizó el delito en tiempo real, a través de las cámaras de videovigilancia.

-Dos jóvenes quedaron detenidos y lograron recuperar un teléfono celular que habían robado en una compra acordada. Efectivos policiales pactaron un encuentro ficticio junto a la víctima de 19 años para arrestar a los sospechosos. Los delincuentes fueron reducidos en cercanías del Hospital Lencinas, en el departamento Godoy Cruz, los identificaron y tienen 18 y 19 años de edad.

-Caso Alan Viloutta. Prescripción en la causa penal contra el empresario Alejandro Verdenelli. Un fallo plenario en mayoría de la Corte provincial de Justicia modificó un criterio histórico y sentó un precedente que despejó el camino para revertir aquella "mala praxis" en breve, cuando deba resolver los planteos en Casación de la familia del joven fallecido hace 9 años y del Ministerio Público Fiscal para que la condena sea reactivada. Se determinó que una sentencia condenatoria en la Justicia Penal de Mendoza queda firme y debe comenzar a cumplirse inmediatamente cuando el abogado del culpable es notificado por vía digital, sin necesidad de que el reo sea avisado personalmente. Esto dejó sin efecto la histórica práctica que el 11 de agosto benefició a Alejandro Verdenelli al haber sido notificado personalmente del rechazo de un Recurso Extraordinario Federal cuando el plazo máximo de la pena por homicidio imprudente al volante había vencido, lo que determinó el sobreseimiento. Alejandro Verdenelli está acusado de atropellar, matar y dejar tirado al joven Viloutta en el Acceso Sur frente a la Barraca, cuando manejaba su camioneta en completo estado de ebriedad.

-Hoy y mañana las clínicas privadas de Mendoza no atienden a los afiliados al PAMI. Se debe a una medida de fuerza que llevan adelante por pagos atrasados por parte de la obra social. Durante ambas jornadas, la modalidad de atención en los centros privados locales se limita estrictamente a la urgencia: *Guardias operativas: atenderán de forma exclusiva emergencias y cuadros críticos. *Turnos suspendidos: quedaron canceladas las consultas médicas habituales y los estudios ambulatorios. *Cirugías e intervenciones: se postergaron todas las prácticas programadas que no revistan un riesgo inmediato para la vida del paciente.

-La empresa provincial de agua y cloacas Aysam se endeudó por más de 150 millones de dólares. Los vecinos de Los Corralitos piden que parte de ese dinero sea destinado para terminar con la contaminación de materia fecal en esa zona.

-Trabajadores rurales de Mendoza ahora podrán terminar sus estudios primarios y secundarios. La iniciativa surgió de un convenio entre UATRE y la Dirección General de Escuelas. Estará destinada a trabajadores de toda la provincia que quieran retomar su formación y completar los niveles educativos pendientes.

-Inseguridad en Godoy Cruz. Delincuentes robaban con inhibidor de alarmas en un hipermercado y cayeron con su bebé de 8 meses en brazos. Se trata de un hombre y una mujer que fueron detenidos por un robo. La víctima los descubrió in fraganti y terminaron tras las rejas.

-Un camión enganchó cables y terminó con el techo arrancado. Sucedió esta mañana en la esquina de calles Washington y Remedios de Escalada en el departamento Godoy Cruz. El vehículo sufrió importantes daños y la mercadería que transportaba quedó desparramada.