Los hechos policiales que impactaron en las últimas horas en Mendoza



-Hombre fue encontrado sin vida en Ciudad. Lo encontraron muerto en el interior de una acequia en inmediaciones de calles José Ingenieros y Boedo, en el barrio Soberanía. En el lugar se hizo presente personal de preventores, policías de investigaciones y de científica. Tiene 80 años y al parecer se descompensó y murió en el lugar al golpear su cabeza.

-Corrupción en la justicia federal de Mendoza. Caso Walter Bento. Su esposa y su hijo van a juicio por amenazas y agresiones contra un periodista. Marta Boiza y Nahuel Bento, deberán hacerle frente ahora a un nuevo debate tras el megajuicio que los halló culpables de corrupción. La Fiscalía de Instrucción N° 1, a cargo del fiscal Oscar Sergio Malla, solicitó formalmente la audiencia de acusación en la causa, tras dar por concluida la investigación sobre la agresión sufrida por el abogado y periodista Jorge Caloiro.

-Delincuencia juvenil en Mendoza. A partir de septiembre caerán presos aquellos menores de 14 años que cometan delitos, de acuerdo a la nueva ley que aplica la baja en la imputabilidad. Respecto a los adolescentes con condenas por delitos: 6 de cada 10 son por robo y 1 de cada 4 tiene participación de adultos. Hay 500 menores de edad en el sistema penal mendocino. "Los delitos son variados, desde tentativas de hurto hasta homicidios. En general, los jóvenes que hoy están en el sistema tienen el uso de armas presente en la mayoría de los delitos: amenazas agravadas, lesiones agravadas, robos agravados y tentativas de homicidio. También hay abusos sexuales", Así lo aseguró el responsable del régimen penal juvenil de Mendoza.

-Le iniciaron sumario y suspendieron de sus funciones al vicedirector del colegio Martín Zapata. Depende de la Universidad Nacional de Cuyo y sus autoridades tomaron intervención en la denuncia. Al profesor se lo acusa de haber proyectado imágenes de alto contenido sexual durante una clase del preuniversitario. Fue cuando quiso conectar su computadora al proyector de un aula.

-Denuncia penal contra el mendocino que generó desastre ambiental en "Pampa del Leoncito", provincia de San Juan, al ingresar con su camioneta 4x4. La justicia lo identificó como Agustín Añó, de profesión médico. Está acusado de generar daños que durarán unos 100 años, según los especialistas.

-Irresponsabilidad al volante. El joven de 19 años acusado por el choque y muerte del padre de familia de 43 años en el Acceso Este, hacía menos de dos meses que había sacado la licencia para conducir. Testigos lo complicaron al declarar en la justicia que manejaba en forma en forma peligrosa y a alta velocidad. Francisco Iván Santos quedó en libertad al pagar una fianza de 10 millones de pesos pero sigue complicado en el expediente judicial. El artículo 13 de la modificación de la Reglamentación General de la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial del 2025, establece que durante esos 6 primeros meses los conductores principiantes "no podrán conducir en zonas céntricas, autopistas ni semiautopistas, restricción que deberá constar en el reverso de dichos letreros que deberán exhibir en los respectivos vehículos".

-Echaron a una delegada gremial del Hospital Central. Se le inició sumario por usar historias clínicas sin autorización. El Gobierno ratificó la sanción mediante un decreto luego de que la Corte de justicia avalara la exclusión de la tutela sindical. El sumario concluyó que se vulneró la confidencialidad de datos médicos de pacientes, por parte de la representante del gremio ATE.

-Investigan restos humanos encontrados en San Rafael. Sucedió en inmediaciones de Ruta provincial 143 y callejón Uga. Personal de investigaciones encontró restos óseos, un cráneo, además de un par de zapatillas y un retazo de pantalón. Ante esta situación, personal de Policía Científica realizó un rastrillaje más exhaustivo y logró localizar seis restos óseos en total y un bolso. De acuerdo a las primeras pericias, la justicia cree que los restos serían de una mujer anciana oriunda de la zona y que, en principio, no habría existido una muerte violenta. No obstante, no se descarta ninguna hipótesis.

-Dos viviendas se vieron afectadas por un incendio en Guaymallén. Sucedió en inmediaciones de calles Buenos Vecinos y Guaymaré. Una de las propiedades afectadas se consumió en forma total y la de su vecino tuvo afectación parcial. Se informó además que los habitantes lograron salir por sus propios medios y no hubo que lamentar heridos.

-Intensifican los controles al transporte de minerales con un operativo desplegado en San Rafael. Están a cargo de personal de policía ambiental minera y la Policía Vial. Se encargan de fiscalizaron cargas para verificar la documentación obligatoria y garantizar la trazabilidad de los recursos.

-Delincuencia juvenil en General Alvear. Dos menores de edad fueron acusados de generar destrozos en cámaras de videoseguridad instaladas en la vía pública. Al ser individualizados y divulgarse su imagen en redes sociales, los acusados se sintieron sin escapatoria y decidieron entregarse a las autoridades policiales. Por este motivo es que quedaron detenidos. La Ayudante Fiscal Silvia Agüero, dispuso la confección del acta de procedimiento y ordenó que los sospechosos continuaran alojados en la sede policial.

-Se incendió un comercio en Maipú. Se trata de una carpintería ubicada sobre carril Maza a metros de Rodríguez Peña. El fuego afectó toda la propiedad, se originó esta madrugada y se indicó que no hubo personas heridas.

-29 días cerrado el Paso hacia Chile y marca un precedente histórico por el temporal de nieve. Esta mañana hizo declaraciones Miguel Rivas, exjefe de vialidad nacional en Mendoza. Opinó que "se hace imprescindible una coordinación de acciones de ambos lados de la cordillera, para que la apertura se realice apenas haya buen tiempo, para destrabar el cruce de carga pesada, fundamentalmente".

-Detuvieron a un hombre cuando intentaba robar un auto en Ciudad. El procedimiento se concretó en la intersección de las calles Salta y Entre Ríos luego de un llamado al 911 que alertó sobre el delito en proceso.

-Imputaron a Bodegas Norton por estafa en casi $1.000 millones contra una cooperativa. La investigación se originó por una operación de venta de vino y la posterior emisión de cheques, un día antes de que la bodega se presentara en concurso preventivo.

-Denuncia por estafa. La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza aplicó una multa de más de 4 millones de pesos a Beltran Network S.A.S., empresa propietaria del comercio identificado con el nombre de fantasía Netbeam. Es en el marco de un expediente iniciado a partir de un reclamo de una consumidora. La normativa contempla, entre otros aspectos, obligaciones vinculadas con la información que deben recibir los consumidores, las condiciones de contratación y el cumplimiento de las modalidades y condiciones ofrecidas en una relación de consumo. La empresa sancionada figura en la resolución con domicilio real en calle Los Álamos 150, local 3, de Fray Luis Beltrán, Maipú, mientras que la notificación también alcanza a la consumidora que inició el expediente.