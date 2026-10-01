Los macabros detalles de la autopsia de la nena asesinada en Berazategui: golpes, hemorragia interna y signos de abuso

La autopsia de Nerea Geraldine Pereira, la nena de 11 años encontrada ahorcada en el baño de su casa de Berazategui, modificó la hipótesis inicial del caso. Los forenses detectaron golpes en la espalda, una hemorragia interna y lesiones compatibles con un posible abuso sexual de antigua data.

Durante las primeras horas, se sospechaba que se quiso quitar la vida Los resultados preliminares de la autopsia llevaron a la fiscalía a descartar esa hipótesis y a profundizar las medidas para determinar qué ocurrió antes del fallecimiento.

Según la información incorporada al expediente, los indicios de abuso todavía deben ser confirmados mediante estudios complementarios. La investigación quedó bajo la figura provisoria de abandono de persona seguido de muerte, una calificación que puede modificarse con el avance de la causa.

El hallazgo de lesiones que no se explicarían únicamente por el ahorcamiento abrió nuevas líneas de investigación sobre las últimas horas de vida de la menor.

Cuatro familiares quedaron detenidos





Tras conocer los primeros resultados forenses, la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N° 3 de Berazategui, ordenó una serie de medidas urgentes para avanzar sobre el entorno más cercano de la víctima.

A partir de esas órdenes, la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui realizó allanamientos en domicilios vinculados con familiares de Nerea.

Como consecuencia de los operativos fueron detenidos Rocío Pereira, madre de la nena; Mónica Villalba, su abuela; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la muerte y quiénes estuvieron con Nerea antes de que fuera encontrada en el baño.

También intentan establecer si los adultos que convivían con la menor o tenían contacto habitual con ella conocían alguna situación de violencia y si existieron señales previas que pudieran haber advertido sobre lo que atravesaba.

Mientras continúan las pericias, la escena permanece bajo análisis y la fiscalía espera nuevos resultados que permitan precisar las circunstancias de la muerte.

El dato que modificó la causa está en el informe forense preliminar: el cuerpo presentaba lesiones, golpes y una hemorragia interna, además de indicios compatibles con un posible abuso sexual antiguo. Por ahora, cuatro integrantes de la familia permanecen detenidos y la Justicia avanza para determinar qué responsabilidad pudo tener cada uno en la muerte de la nena de 11 años.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy