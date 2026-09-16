Los mensajes que dejó la novia del joven asesinado en San Juan antes de ser detenida

Mientras sigue la investigación por la muerte de Gonzalo Quinteros Olmos (19), el joven asesinado de un disparo en su casa cuando cenaba con sus padres, dio un giro inesperado tras la detención de la novia del joven (16) que dejó particulares mensajes en las redes.

Si bien en las primeras horas tras ocurrido el hecho en la ciudad sanjuanina de Chimbás, la joven (cuyos datos filiatorios no fueron revelados) publicó frases desgarradoras por la muerte de su pareja, más tarde fue detenida como presunta autora material del hecho.

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En tanto, la joven había compartió fotos junto a la víctima y expresado públicamente su dolor. "Mi amor, mi Gonzalito, loco. Nooooo por qué vos, mi amor", escribió en una de las historias, que fueron difundidas por el diario Tiempo de San Juan.

En otra publicación, agregó: "Ay mi amor, cómo me duele todo esto. Loco, vení, volvé conmigo, por favor, mi amor, no me dejes solita". Los posteos tomaron otra dimensión más tarde, cuando la investigación apuntó hacia ella.

Investigación en marcha

Sin embargo, el caso comenzó bajo una hipótesis diferente, ya que en principio se investigó la posibilidad de un ataque externo: de tres hombres encapuchados y amenazas previas que habría recibido la víctima a través de Facebook, incluso, se radicó una denuncia por extorsión y amigos del joven estaban armados por temor a un ataque.

Pero la autopsia obligó a revisar esa primera reconstrucción, ya que los peritos establecieron que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello derecho. La trayectoria y las características del disparo no coincidían con la versión inicial de un ataque cometido por personas que se encontraban fuera de la casa.

Gonzalo Quinteros Olmos tenía 19 años (Redes).

Con esa nueva información, los investigadores volvieron sobre los testimonios de quienes estaban dentro del domicilio cuando ocurrió el hecho y fue entonces cuando apareció una nueva línea: las declaraciones señalaron a la adolescente como quien habría manipulado el arma y efectuado el disparo que mató su novio.

La Justicia todavía debe establecer qué ocurrió exactamente y una de las incógnitas es si se trató de un homicidio intencional o de un disparo accidental. Una fuente judicial consultada fue cauta al describir la hipótesis que se maneja por ahora: "En teoría se le escapó".

Régimen Penal Juvenil

La causa quedó en manos del juez de Menores Jorge Toro, que deberá avanzar con las pericias y determinar la situación procesal de la adolescente. Por su edad, el expediente se tramita bajo el régimen de Justicia de Menores y se convirtió además en el primer caso de San Juan alcanzado por el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Tras ser retirada de su casa por la policía, la joven fue trasladada al Centro de Admisión y Derivación de Santa Lucía, un espacio estatal destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal. Allí, permanece bajo vigilancia de personal policial femenino y separada del resto de los jóvenes alojados, como medida de protección.

Mientras avanza la investigación, la adolescente recibe asistencia de una defensora oficial y cuenta con atención médica, psicológica y social.

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