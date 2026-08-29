Macabro: degollaron a un jubilado y el cadáver fue encontrado atado y golpeado en su propia casa

Un jubilado, de 74 años, apareció degollado, golpeado y atado dentro de la vivienda en la que residía, en un macabro asesinato registrado en el oeste del conurbano bonaerense. A raíz del crimen, los pesquisas policiales detuvieron luego a dos hombres y a dos mujeres, en tanto se intentan averiguar fehacientemente los motivos de lo ocurrido.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Angel Rosendo Leguizamón.

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Según agregaron los informantes, el macabro hecho se descubrió en una finca situada en el cruce de avenida Echeverry e Isarra.

El hallazgo del cadáver

Trascendió que el cadáver fue hallado por un amigo del septuagenario, que arribó al inmueble, oportunidad en la que observó el cuerpo del hombre agredido y, de inmediato, alertó de la tremenda situación a las autoridades.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, lográndose determinar que presentaba heridas de arma blanca tanto en el cuello como en la región torácica, a la vez que certificaron que Leguizamón tenía golpes y que había sido atado mediante un cable que además estaba sujetado en ambos pies del fallecido.

Se realizaron allanamientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de las subcomisaría del Barrio Matera y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona realizaron dos allanamientos en inmuebles que están ubicados en José Miranda al 100 y en Isarra al 5400.

Como saldo de las requisas, los policías apresaron a dos individuos, de 42 y de 38 años, y a dos mujeres, de 60 y de 26, incautándose en su poder dos cuchillos, tres pares de zapatillas, otras prendas de vestir que los sospechosos habrían tenido colocadas al momento de lo acontecido y tres aparatos de telefonía celular.

Los testimonios de los vecinos

Algunos habitantes del vecindario dijeron que Leguizamón era dueño de una canchita de fútbol.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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