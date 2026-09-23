Macabro: hallaron el cadáver descuartizado de un bebé dentro de una bolsa en una plaza cordobesa

El cadáver descuartizado de un bebé fue hallado dentro de una bolsa de residuos en una plaza cordobesa y los vecinos de la localidad de Villa de María del Río Seco están conmovidos.

El cuerpo estaba desmembrado, presentaba mutilaciones y, según una primera versión, tenía una soga alrededor del cuello, por lo cual la pesquisa busca determinar cómo murió la criatura y quién dejó sus restos en el lugar.

El hallazgo ocurrió este martes en una plaza ubicada sobre la calle Eva Perón, en Villa de María del Río Seco, al norte de la provincia de Córdoba, cuando un vecino vio una bolsa con un cadáver adentro y dio aviso inmediato a la Policía.

La zona del macabro hallazgo del cadáver desmembrado del bebé en Córdoba.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, quien ordenó distintas medidas para establecer las circunstancias del caso.

"Vamos a solicitar todas las historias clínicas de las parturientas, tanto de hospitales públicos como privados, que hayan dado a luz con el promedio de edad del bebé hallado y empezar una tarea investigativa", señaló en diálogo con LaVoz.

La fiscalía tampoco descarta que el nacimiento haya ocurrido de manera clandestina en un domicilio particular. Además del relevamiento de los registros médicos, los investigadores revisarán las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la plaza.

La fiscal Analía Cepede encabeza la causa.

Una de las hipótesis es que animales de la zona hayan roto la bolsa y provocado parte de las mutilaciones que presentaba el cadáver. En tanto, la soga encontrada alrededor del cuello será examinada para establecer si tuvo relación con la muerte del bebé o con las condiciones en las que fueron encontrados sus restos.

"El cadáver del bebé estaba descuartizado, no estaba completo. Por el tamaño y la medición podemos decir que no es un feto, era un bebé con varias semanas de vida", confirmó Cepede.

Los restos serán sometidos a una autopsia en el Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba, la cual permitirá determinar la causa exacta del fallecimiento y aportar elementos para avanzar en la investigación.