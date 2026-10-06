Macabro hallazgo: encuentran muerto a un hombre con un balazo en la cabeza en las cercanías de un canal

Un hombre de 42 años fue hallado este sábado por la mañana en el interior de un canal del paraje San Miguel, ubicado en la zona centro del país, y en las últimas horas confirmaron que tenía un orificio de bala a la altura de la nuca.

La principal hipótesis es que la víctima, identificada como Carlos Pabón Velasco, habría sido asesinada. Según trascendió, era de nacionalidad colombiana y residía en la localidad de Quines, a aproximadamente 130 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo.

Los investigadores buscan determinar cómo y en qué circunstancias se produjo el deceso, a la espera de que se incorpore al expediente el informe completo de la necropsia y de los trabajos que se realizaron en el lugar donde hallaron el cuerpo.

Pabón Velasco tenía tres familiares en la provincia de San Luis: su expareja, un hijo y un hermano; además, se desempeñaba en el rubro de albañilería y carpintería y también realizaba tareas de mantenimiento general.

Cómo continúa la investigación





Uno de los puntos claves para esclarecer el hecho será la incorporación de los estudios forenses, que permitirán precisar la hora del fallecimiento de la víctima y cuál fue la mecánica utilizada por el agresor o los agresores.

Desde la Justicia mantienen bajo reserva la mayoría de los procedimientos policiales que buscan reconstruir cómo ocurrieron los hechos y hasta el momento no se confirmó que haya sospechosos o detenidos por el brutal crimen.

Además, los investigadores apuntan a un relevamiento de las cámaras de seguridad, públicas y privadas, en las inmediaciones del lugar donde se produjo el hallazgo, que permita reconstruir los últimos movimientos.

La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial, encabezada por la fiscal Linda Maluf, y también interviene la fiscal Adjunta, Roxana Alcaráz.



