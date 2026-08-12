Macabro hallazgo: encuentran restos humanos en una chanchería y confirman que pertenecían a un hombre desaparecidos

La Justicia de Neuquén confirmó que los restos humanos hallados el 3 de agosto en un criadero de cerdos en la localidad de Senillosa corresponden a Mario Andrés Forquera, el hombre de 46 años que era buscado hace más de un mes.

La desaparición de Forquera había sido denunciada el 8 de julio, tres días después de que se registrara su último contacto el día 5 de ese mismo mes.

Durante semanas, la Policía de Neuquén mantuvo activa un alerta de búsqueda con difusión de imágenes y datos del hombre en varias localidades de la región.

Los restos del hombre desaparecido fueron hallados en una chanchería.

El hallazgo se produjo en las instalaciones del establecimiento porcino, donde los efectivos policiales encontraron el cuerpo desnudo de un hombre en avanzado estado de descomposición. La condición del cadáver impidió su identificación inmediata en el lugar.

El Gabinete Médico Forense realizó un estudio dactiloscópico para contrastar las huellas dactilares y lograr la identificación del fallecido, procedimiento que arrojó resultados positivos en las últimas horas.

En forma paralela, los peritos encontraron prendas de vestir pertenecientes a la víctima en las inmediaciones del lugar, detalle que orientó las primeras hipótesis de los investigadores.

Luego, la autopsia reveló la presencia de lesiones, lo que derivó en el encuadre de la causa bajo la carátula de homicidio.

Con la confirmación de la identidad y la prueba forense que acreditó la intervención de terceros, la fiscal del caso, María Guadalupe Inaudi, dispuso el análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como el entrecruzamiento de datos de comunicaciones telefónicas vinculadas a la víctima.

A partir del material probatorio recabado, el juez autorizó la realización de siete allanamientos simultáneos en diferentes viviendas ubicadas en la ciudad de Neuquén Capital y en Senillosa.

Durante los procedimientos, fueron detenidos tres hombres de 38, 39 y 45 años, señalados por su presunta vinculación con el crimen y el posterior ocultamiento del cuerpo.