Macabro hallazgo: vandalizaron tumbas y encontraron restos óseos dispersos en un cementerio

El hallazgo dentro del cementerio de Yapeyú, Corrientes, generó conmoción entre los vecinos: varias sepulturas fueron dañadas y en algunos sectores quedaron restos mortales expuestos. La Justicia investiga lo ocurrido.

La escena dantesca que encontraron en las últimas horas obligó a la intervención de personal policial y de una fiscal con jurisdicción en Paso de los Libres. Al revisar el predio, detectaron daños en alrededor de 12 nichos.

Entre las irregularidades constatadas, algunos ataúdes habrían sido retirados de los nichos. Como consecuencia, restos mortales de algunas personas quedaron fuera de las sepulturas.

La investigación apunta ahora a establecer quiénes ingresaron al cementerio y cómo lograron acceder a los distintos sectores donde se produjeron los daños.

Mientras los investigadores trabajan en el lugar, las autoridades mantienen bajo resguardo el predio para preservar posibles elementos vinculados con el hecho.

La determinación de la Justicia en medio de la investigación





Por disposición de las autoridades, el ingreso al cementerio de Yapeyú permanece restringido. Tampoco está permitido tomar fotografías dentro del predio mientras continúan las actuaciones judiciales.

La medida se mantiene mientras el personal policial y la fiscalía intervienen sobre los sectores afectados y buscan determinar las circunstancias de la profanación.