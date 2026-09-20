Macabro: operarios excavaban para instalar postes de luz y hallaron una bolsa con un bebé muerto adentro

Los vecinos del partido bonaerense de Merlo viven horas de conmoción y estupor luego de que operarios que hacían pozos para instalar postes de luz encontraran enterrada una bolsa con un bebé muerto dentro.

El macabro hallazgo ocurrió en las últimas horas en la localidad de Mariano Acosta, donde se montó un fuerte operativo policial para determinar cómo ocurrió el estremecedor hecho.

Tras el descubrimiento, vecinos señalaron a los padres del bebé, quienes fueron demorados por la Policía, trasladados para que declararan y puestos en libertad pocas horas después.

Según informaron fuentes de la investigación, la mujer reconoció que el bebé era suyo, que había sufrido un aborto espontáneo y que, por ese motivo, dejó el cuerpo dentro de una bolsa.

La fiscalía espera ahora el resultado de la autopsia, que será clave para establecer las circunstancias de la muerte y determinar si el bebé llegó a nacer con vida o murió antes del nacimiento.

El momento del macabro hallazgo



Los operarios cavaban un pozo en el frente de una casa para colocar un poste de luz cuando se encontraron con el espeluznante escenario.

Enseguida, dieron aviso a las autoridades y, poco después, llegaron efectivos policiales y una ambulancia, además de muchos vecinos.

Uno de ellos, identificado como Nahuel, habló con Crónica TV y dio detalles del momento del hallazgo: "El cuerpo estaba en dos partes, vi como lo sacaban de la bolsita", recordó.

El vecino contó que se enteró por otro que habían "encontrado un bebé muerto" y que decidió salir de su casa para dirigirse a la zona del hallazgo e indagar qué había ocurrido.

Cuando llegó vio que había patrulleros, una ambulancia y que estaban "supuestamente la mamá y el papá de esa criatura", quienes permanecían "ahí calladitos, no decían nada".

"Estuve viendo cómo lo sacaban de ahí, de la bolsita. Estaba en dos partes el cuerpo", reveló Nahuel.

Sobre el tiempo de maduración del bebé, remarcó: "Le faltaba formarse, estaba armado pero era chiquitito, ponele que tenía 10 o 20 centímetros".