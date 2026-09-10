Maciel pidió perdón a los padres de Loan y apuntó contra otros acusados: "Saben qué pasó con tu hijo"

El comisario Walter Maciel declaró ante el tribunal que juzga la desaparición de Loan Peña y, sobre el final de su testimonio, miró a los padres del niño y les pidió perdón por una promesa que les hizo durante las primeras horas de la búsqueda. "Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo", expresó.

Maciel recordó que llegó al lugar después de recibir el aviso sobre la desaparición de Loan, de 5 años. Allí se entrevistó con Catalina, la abuela del niño, sus padres y las primeras personas que habían estado en el lugar.

Según relató, habló con María y, al verla angustiada por la desaparición de su hijo, intentó llevarle tranquilidad. "Quédese tranquila, le voy a traer a su hijo", recordó que le dijo.

Más de dos años después, aquella promesa volvió a aparecer durante su declaración ante el tribunal. Maciel aseguró que, hasta el día de su detención, hizo "lo imposible" para encontrar al niño. "Por más que esté preso, sigo investigando", sostuvo el comisario, acusado de ser partícipe necesario en la desaparición.

Maciel apuntó contra Pérez, Caillava y Laudelina

Durante su declaración, Maciel también señaló a Pérez, Caillava y Laudelina como las personas que, según su hipótesis, saben qué ocurrió con Loan.

"Te prometí algo tan grande que hasta hoy no pude cumplir. Tenés en frente tuyo a los que saben qué pasó con tu hijo. Benítez, Ramírez y Millapi no tenemos nada que ver", le dijo Maciel a María.

El momento ocurrió mientras reconstruía las primeras horas de la búsqueda y defendía su actuación durante aquella jornada. También aseguró que pidió refuerzos de distintas dependencias para realizar los rastrillajes y que puso al fiscal al tanto de la desaparición.

Antes de terminar su declaración, Maciel pidió que quienes puedan aportar información sobre la desaparición se acerquen. "Quiero que la verdad se sepa, y la verdad está aquí en la sala. A las personas que están libres, si saben algo, si tienen conocimiento sobre lo que pasó con Loan, que se acerquen", sostuvo.

El comisario continuará con su declaración el próximo miércoles. Antes de retirarse, cerró: "Todos queremos saber qué pasó con Loan, quiero saber qué pasó con Loan".