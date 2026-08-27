Madre e hija iban en moto, se enredaron con un cable, cayeron y fueron hospitalizadas

Una mujer de 31 años y su hija de 10 resultaron heridas al caer de una moto en el barrio Mosconi de la ciudad de Santiago del Estero. Un cable tendido a baja altura habría provocado el accidente.

Madre e hija circulaban en una motocicleta y, al llegar a la intersección de Juan Alberdi y Pablo VI, la conductora no habría advertido un cable de alta tensión que estaba tendido a baja altura en plena calle.

Según la información del hecho, citada por medios locales, el cable se enredó en las motociclistas y provocó que la mujer perdiera el control del rodado.

Como consecuencia de la maniobra, madre e hija cayeron sobre la cinta asfáltica y sufrieron distintas lesiones. Personal de emergencias acudió al lugar para asistir a las dos heridas y luego trasladó a ambas para que recibieran atención médica.

La Policía también intervino y realizó las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el episodio.