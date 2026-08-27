Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 27 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
AHORA
MANO A MANO

Myriam Bregman y Sebastián de Caro, invitados de "Cara a Cara" por Crónica, El Streaming

DRAMÁTICO

Madre e hija iban en moto, se enredaron con un cable, cayeron y fueron hospitalizadas

Una mujer de 31 años y su hija de 10 resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una mujer de 31 años y su hija de 10 resultaron heridas al caer de una moto en el barrio Mosconi de la ciudad de Santiago del Estero. Un cable tendido a baja altura habría provocado el accidente.

Madre e hija circulaban en una motocicleta y, al llegar a la intersección de Juan Alberdi y Pablo VI, la conductora no habría advertido un cable de alta tensión que estaba tendido a baja altura en plena calle.

Según la información del hecho, citada por medios locales, el cable se enredó en las motociclistas y provocó que la mujer perdiera el control del rodado.

Como consecuencia de la maniobra, madre e hija cayeron sobre la cinta asfáltica y sufrieron distintas lesiones. Personal de emergencias acudió al lugar para asistir a las dos heridas y luego trasladó a ambas para que recibieran atención médica.

La Policía también intervino y realizó las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el episodio.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre
ALERTA

Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre

2
Los 4 signos que van a vivir un antes y un después del eclipse
ASTROLOGÍA

Los 4 signos que van a vivir un antes y un después del eclipse

3
Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto
BUENAS VIBRAS

Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto

4
Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de septiembre
ENTERATE

Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de septiembre

5
A qué hora se podrá ver la "Luna de Sangre", el eclipse lunar de agosto en Argentina
SE VIENE

A qué hora se podrá ver la "Luna de Sangre", el eclipse lunar de agosto en Argentina

Últimas noticias de Accidente