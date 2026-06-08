Maltrato animal: rescatan a 18 perros desnutridos en un presunto criadero clandestino

Un operativo policial derivó en el hallazgo de 18 perros de raza Braco Alemán en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro. Los animales se encontraban desnutridos, según pudieron constatar las autoridades. Una pareja fue detenida.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por el funcionamiento de un presunto centro de reproducción canina no autorizado.

Un vecino de la zona había realizado una denuncia semanas atrás en la cual detalló que en el inmueble situado en el cruce de las calles Fray Cayetano Rodríguez y Hermano Indio se dedicaban a la cría comercial ilegal de animales.

La denunciante aseguró que los perros se encontraban en mal estado y vivían allí sin contar con el refugio adecuado. Asimismo, la testigo manifestó que desde el perímetro de la vivienda se escuchaban reiteradas detonaciones similares a las de armas de fuego.

A partir de la evidencia reunida, la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial de San Pedro dispuso la apertura de un expediente bajo la figura de presunta infracción a la Ley Nacional 14.346, normativa que reprime los malos tratos y actos de crueldad contra los animales.

La orden de allanamiento fue ejecutada por agentes de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Baradero en conjunto con la policía del municipio. El despliegue incluyó la participación de veterinarios de la Municipalidad de San Pedro, técnicos de bromatología y personal de la Dirección de Fiscalización General.

Al momento del arribo de los efectivos policiales, el dueño de la casa opuso resistencia al ingreso de los agentes. Ante la advertencia del uso legítimo de la fuerza pública para dar cumplimiento a la orden judicial, el ocupante accedió a permitir el acceso de los peritos y los efectivos a la propiedad.

Durante el reconocimiento del predio, los especialistas identificaron a un total de 18 perros de la raza Braco Alemán, de diferentes franjas etarias. Las evaluaciones preliminares determinaron que los animales presentaban un estado de desnutrición. No obstante, los informes indicaron que los ejemplares no manifestaban secuelas de traumatismos físicos externos ni heridas abiertas visibles al momento de la revisión.

En la requisa del interior de la vivienda, el personal actuante secuestró armas sin la documentación respaldatoria. Se detalló la incautación de una pistola marca Browning calibre 9 milímetros provista con seis cartuchos y un arma marca Bersa calibre .22 conteniendo ocho municiones en su almacén cargador.

Dos detenidos

En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata detención y posterior imputación del matrimonio. La calificación provisoria asignada a la pareja abarca el delito de maltrato animal en concurso real con los tipos penales de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

En tanto, las autoridades determinaron que los animales continúen provisoriamente en el lugar debido a dificultades de infraestructura para su reubicación inmediata. La tutela sanitaria quedó bajo la responsabilidad del cuerpo de veterinarios de la comuna, quienes implementarán un cronograma de asistencia alimentaria y clínica.