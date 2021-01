Cuando el 26 de diciembre los vecinos del barrio Coronel Olmedo, en la capital cordobesa, escucharon los gritos de auxilio de Gabriela Lencina, que estaba en su casa junto a su pareja y la hija de ambos, temieron lo peor. Por eso llamaron a la policía, que al llegar a la vivienda encontró a Lencina envuelta en un toallón y con graves quemaduras en su cuerpo.

Su esposo, Cristian Videla, decía que todo había sido un accidente. El domingo, después de una semana de agonía internada en el Instituto del Quemado de Córdoba, Lencina murió y Videla quedó detenido este miércoles acusado del delito de femicidio. "Mi mamá prendía un cigarrillo y papá le tiró alcohol", le contó la hija de la pareja, de cuatro años, a su hermana mayor.

La niña, que fue testigo del dramático hecho, se transformó en una pieza clave en la investigación del femicidio. Si bien en un primer momento Lencina dijo que todo se había tratado de un accidente, el testimonio de la niña cambió todo y provocó la detención de Videla, de 40 años, por orden de la fiscal de Violencia Familiar Betina Croppi.

.

"Hace un año que mi mamá nos venía dando advertencias de lo que estaba pasando, pero no quería que nos involucremos por miedo a que nos pasara algo", declaró a la prensa Patricia, la hija mayor de la víctima. La joven llegó a la casa de su madre después de recibir un llamado de Videla: "¿Te podés llegar? Tu mamá está prendida fuego", le dijo.

En ese momento, le contó que Lencina estaba fumando cuando se le cayó alcohol al piso y, al levantarlo, se prendió fuego. "En ningún momento le creí", reconoció. Una vez en el Instituto del Quemado fue Videla quien mantuvo informada a la hija mayor de la mujer sobre el estado de salud.

"Nos dijo que mi mamá estaba estable, que estaba bien, nunca nos dijo que estaba en terapia (intensiva) con respirador y que se estaba muriendo", explicó. La joven dijo que tras la muerte de su madre perdió contacto con su hermana menor, que supuestamente está junto a la familia del detenido. "No la vi más, no sé dónde está. No sé en manos de quién está mi hermana", comentó.