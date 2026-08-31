Manejaba alcoholizado y chocó una casa: una nena de 4 años resultó herida

Una nena de 4 años resultó herida luego de que una camioneta chocara contra una vivienda. El conductor tenía 1,79 gramos de alcohol en sangre.

El accidente fue alertado por vecinos a través de un llamado al 911, que informó sobre un choque con personas heridas. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar, encontraron la camioneta gris incrustada con la parte delantera contra la casa ubicada en la calle 137, entre 530 y 531.

Dentro de la propiedad estaban una mujer de 25 años y su hija de 4 años. La nena fue trasladada junto a su madre al Hospital de Niños para ser evaluada.

También sufrió heridas un hombre, de 57 años, quien sería amigo de la familia. Presentó cortes y traumatismos en el brazo izquierdo y la cintura, por lo que fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

En tanto, una mujer, de 28 años, quien también estaba en la vivienda, resultó herida con un corte en el cuero cabelludo.

El resultado del test de alcoholemia

El conductor de la camioneta fue identificado como Ramón Rojas Rodríguez, de 55 años y nacionalidad boliviana. El hombre sufrió un corte en la frente, aunque no presentó lesiones de gravedad.

La situación se agravó cuando personal de Tránsito de La Plata le realizó el test de alcoholemia. El examen dio positivo con 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que los agentes labraron el acta de infracción.

La camioneta fue incautada y quedó a disposición del Juzgado de Faltas. La causa fue caratulada como "Lesiones culposas" y la fiscal Ana Scarpino quedó a cargo de la investigación.