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Sábado, 29 de agosto de 2026

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Manejaba alcoholizado, cruzó en rojo y provocó un choque múltiple en Almagro: hay un herido

El conductor tenía 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre y circulaba a alta velocidad. El impacto involucró a tres vehículos y un contenedor de residuos.

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Un hombre que manejaba alcoholizado provocó un choque múltiple durante la madrugada de este sábado en el barrio porteño de Almagro. El conductor circulaba a alta velocidad, habría cruzado un semáforo en rojo y embistió a otro vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 5 en el cruce de las avenidas Díaz Vélez y Medrano Rivadavia. Según las primeras informaciones, el Volkswagen Polo negro impactó contra un Fiat Cronos gris, conducido por un chofer de una aplicación de viajes que llevaba pasajeros.

Como consecuencia del impacto, el vehículo fue desplazado y desencadenó un choque en cadena. Un Citroën C3 que estaba estacionado y un contenedor de residuos también quedaron involucrados en el siniestro.

Un herido y cuatro personas atendidas

Personal del SAME, efectivos policiales y agentes de tránsito trabajaron en el lugar para asistir a las personas involucradas y retirar los vehículos.

El SAME atendió a cuatro personas mayores de edad. El conductor del Fiat Cronos, un hombre de 64 años que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al Hospital Durand.

En tanto, al conductor del Volkswagen Polo le realizaron un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite permitido en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación busca determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque y establecer las responsabilidades de los involucrados.

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