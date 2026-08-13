Conductor tomaba whisky mientras manejaba por la Ruta 2: "Si nos matamos, nos matamos"

Un irresponsable situación sobre la Ruta 2 derivó en el pedido de inhabilitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hacia un conductor, quien publicó videos tomando de una botella de whisky mientras manejaba mientras expresaba: "Si nos matamos, nos matamos".

El caso fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la ANSV, una línea de WhatsApp que funciona para alertar sobre conductas peligrosas en todo el país, el cual fue lanzado a mediados de junio de este año.

Tras divulgarse las imágenes, el organismo identificó al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir.

El hombre tiene 46 años y se determinó que su licencia se encuentra radicada en la provincia de Buenos Aires. Ahora, se espera que sea notificado de la medida preventiva por el período de tiempo que determine la jurisdicción correspondiente.

Miles de mensajes recibidos

La ANSV recibió 2.277 mensajes desde la puesta en marcha del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta que permite a cualquier persona denunciar conductas peligrosas y hechos de violencia vial que observe en la vía pública.

Funciona a través de WhatsApp (11-2787-0000), y ante cada hecho, el organismo analiza la situación denunciada y determina, de acuerdo con la evidencia disponible y la normativa vigente, las medidas que correspondan.

A partir de los reportes recibidos, se solicitó la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados de gravedad.

Al Sistema de Reporte Vial Ciudadano se puede reportar alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular al volante, entre otras acciones temerarias.

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