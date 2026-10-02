Manejaba borracho a 140 kilómetros por hora, perdió el control de la camioneta y chocó contra un poste

Un joven de 20 años se filmó manejando a más de 140 kilómetros por hora a bordo de una camioneta Jeep Renegade en la localidad de Escobar, y quedó registrado en momento en el que perdió el control del vehículo e impactó contra un poste.

El conductor, identificado como Tomás Valentín Olcese, admitió que manejaba alcoholizado y que había fumado marihuana antes de emprender la vuelta a su casa desde un cumpleaños al que había asistido.

Este siniestro ocurrió el domingo 27 de octubre en la intersección de las calles Boote y Jacarandá, en la zona de Loma Verde, pero las imágenes se dieron a conocer en las últimas horas.

Las imágenes mostraron que el conductor iba a alta velocidad en la camioneta sobrepasando a otros vehículos y que al tomar una pequeña curva perdió el control, y terminó chocando. "Me comí la loma de burro", aclaró en un audio enviado por WhatsApp.

Tras el impacto Olcese y su acompañante Santiago Enrique Sacavini, también de 20 años, tuvieron que ser trasladados al hospital provincial Enrique Erill, donde recibieron las primeras atenciones.

Al conocerse las imágenes del choque, el fiscal Christian Carrasco a cargo de la UFI Nº5 del departamento judicial Zárate-Campana, actuó de oficio para acusar al conductor de la camioneta por lesiones culposas.



