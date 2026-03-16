Manejaba su moto, le pegaron con un objeto y murió: hay un detenido

Un joven de 20 años murió en las últimas horas tras permanecer varios días internado como consecuencia de un violenta agresión que sufrió el pasado 7 de marzo en Villa María, Córdoba.

Según los primeros datos de la investigación, la víctima se movilizaba en una moto cuando, en medio de una riña y mientras intentaba retirarse del lugar, habría sido golpeado con un elemento contundente.

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A raíz del impacto, perdió el control del vehículo y chocó contra un automóvil que se encontraba estacionado en la zona, lo que le provocó graves heridas.

Tras el siniestro fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Pasteur, donde permaneció internado con lesiones de extrema gravedad. Finalmente, falleció en las últimas horas, informó eldoce.tv.

Un detenido

A partir de lo ocurrido, la Policía realizó tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Durante los procedimientos fue detenido un joven de 19 años que estaría vinculado con la agresión que desencadenó el hecho.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción de primer turno, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, quien intenta determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la agresión y el posterior desenlace fatal.

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