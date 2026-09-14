Detuvieron al novio de la adolescente de 14 años que fue baleada en la cabeza

Un adolescente de 16 años fue detenido en el marco de la causa que investiga qué ocurrió con la menor de 14 que recibió un disparo en la cabeza en la ciudad de Mar del Plata.

El sospechoso se encontraba junto a la adolescente el viernes pasado, cuando, en circunstancias que aún están siendo esclarecidas por la Policía, sufrió un balazo en una vivienda ubicada sobre la calle Camusso al 1.700.

Según informó el medio 0223, ambos jóvenes estaban manipulando un arma de fuego al momento en que ocurrió el disparo. La víctima fue traslada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los médicos lograron estabilizarla inicialmente.

La menor de 14 años lucha por su vida en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Sin embargo, la paciente debió ser trasladada al Hospital Materno Infantil, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en el área de terapia intensiva en estado crítico.

Matías, primo de la menor afectada, relató a TN que la trayectoria del proyectil quedó alojada en la zona cerebral.

El joven reveló que los médicos desaconsejaron la extracción inmediata del proyectil debido al riesgo de vida que la intervención implica para la paciente. "Ahora no se la pueden sacar. Si ella sobrevive, va a quedar encapsulada la bala, pero solo podrían peritar la bala cuando ella muera", detalló el familiar.

Asimismo, el primo de la adolescente habló sobre el detenido: "Conocemos al nene y creemos que fue sin querer. Estaban en la casa de un primo nuestro, pero hay muchas versiones y nosotros estamos descolocados. No entendemos nada".

Mientras avanza la investigación, los familiares de la joven temen lo peor: "Ella pelea por su vida".

"Lamentablemente esperamos lo peor, no hay mejorías. Tuvo seis paros cardíacos. Nos dijeron que hay que esperar lo que no queremos", contó el primo.

Los investigadores buscan determinar el origen del arma de fuego y las circunstancias que rodearon el disparo a la menor. La causa quedó a bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.