Muerte de Diego Maradona: perito advierte que podría haber fallecido por Covid-19

El perito Pablo Ferrari advirtió en el marco de la investigación judicial que no es posible descartar que Diego Armando Maradona haya muerto por coronavirus, debido a un fallo en el protocolo de la autopsia.

Durante la declaración, el especialista remarcó que el cuerpo no fue sometido a un hisopado de control al momento de realizar los exámenes forenses, un procedimiento que consideró indispensable en el contexto sanitario de la época.

La omisión del hisopado y el riesgo de una infección fulminante

Ante las preguntas del defensor Vadim Mischanchuk, Pablo Ferrari cuestionó con dureza el procedimiento oficial llevado a cabo tras la muerte de la leyenda del fútbol argentino. El profesional remarcó las inconsistencias de la pericia clínica en medio de la crisis sanitaria global.

"No podemos descartar que haya muerto de Covid. El fallecimiento de Maradona fue en plena pandemia. El hisopado se le hacía para entrar a cualquier sanatorio. Los cadáveres que se analizan en una institución ya vienen con información previa. Me parece un error metodológico no haberle hecho", dijo.

El impacto del coronavirus en la investigación judicial

El especialista ahondó en la severidad del virus en organismos vulnerables para sostener la hipótesis de que un cuadro infeccioso pudo actuar con rapidez sobre el estado de salud del Diez.

La falta de este análisis impide establecer con certeza si la enfermedad respiratoria tuvo un papel determinante en el desenlace.

"La enfermedad del coronavirus ingresaba por las vías respiratorias y podía ser fulminante en su virulencia y matar al paciente en pocas horas", recordó.

Las declaraciones abren un nuevo debate sobre los peritajes médicos y la validez de los protocolos forenses aplicados en la causa sobre la muerte de Maradona.