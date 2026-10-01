El empresario Marcelo Porcel irá a juicio por presunto abuso sexual de menores

El juez Carlos Bruniard rechazó los planteos realizados por el empresario Marcelo Porcel y elevó a juicio la causa en la que está acusado por abuso sexual de menores. La investigación reúne 10 hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2023 y tuvieron como víctimas a compañeros de sus hijos, todos menores de 13 años.

El magistrado ya había ordenado la elevación a juicio en agosto, pero la defensa de Porcel pidió la nulidad de la causa. Finalmente, Bruniard rechazó ese planteo y la investigación quedó cerrada para avanzar hacia el debate oral.

La resolución aceptó el pedido del fiscal Pablo Turano y del abogado Pablo Gianotti, quien representa a las familias de las víctimas. Porcel será juzgado por tres delitos: abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil.

¿Qué prueba valoró la Justicia?

Entre las pruebas incorporadas al expediente aparecen las declaraciones de los chicos realizadas mediante Cámara Gesell. La defensa había intentado que esos testimonios fueran descartados, pero el juez Bruniard consideró que pueden ser utilizados en el proceso.

Según la investigación, también existe material que señala que Porcel habría grabado a alumnos mientras se bañaban. Los hechos investigados habrían ocurrido en distintos lugares, entre ellos un departamento ubicado en Palermo, otro inmueble de su madre en Puerto Madero y una casa familiar situada en Londres.

La Justicia considera que los hechos tienen distintos agravantes. Entre ellos figuran la edad de las presuntas víctimas, el vínculo de confianza que Porcel habría tenido con los chicos por ser el padre de sus compañeros y la reiteración de los episodios durante un período prolongado.

Cómo seguirá el proceso

Durante el proceso, Porcel continuará en libertad, aunque deberá cumplir medidas de control. La Justicia considera que existen riesgos procesales y dispuso que el empresario sea monitoreado en tiempo real por una comisaría.

El acusado había solicitado ser juzgado por un jurado popular, pero Bruniard rechazó ese pedido. De esta manera, el debate oral estará a cargo de un Tribunal integrado por tres jueces profesionales.

Con la resolución del juez, la causa quedó encaminada hacia la instancia de juicio oral, donde deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y las acusaciones formuladas contra Porcel.