Marcharon para pedir justicia por Aixa, la joven asesinada: "Tiene que pagar por lo que hizo"

Familiares y amigos de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años asesinada en Tigre, marcharon este jueves para exigir justicia por el femicidio y reclamar la captura del principal sospechoso, su expareja Alejandro Daniel Sofía, de 25 años, que sigue prófugo.

La movilización comenzó minutos antes de las 15 en la puerta de la casa donde Aixa fue asesinada, en 12 de Octubre y 9 de Julio, y avanzó hasta el puente de Dique Luján.

"Me arruinó la vida"

Antonio, el padre de la joven, encabezó el reclamo. Entre lágrimas, recordó cómo encontró a su hija el miércoles, cuando volvió de su trabajo como sereno en una guardería. "Me arruinó la vida", lamentó, en referencia al acusado.

Padre e hija vivían juntos y estaban en contacto permanente. La noche anterior, Aixa le había escrito por última vez: "Llegó a casa a las 10 de la noche y después me puso que se iba a dormir, que se iba a bañar".

Cerca de las 8 del miércoles, Antonio subió las escaleras y encontró el cuerpo. Contó que sobre la mesa había una foto de la expareja de Aixa, que interpretó como una señal dejada por el asesino. "De la desesperación la agarré a upa, la levanté. Tenía esperanza de que me dijera algo, una esperanza de vida. Y no me dijo nada", relató. A los gritos pidió ayuda a los vecinos, y uno de ellos salió a buscar una ambulancia.

Denuncias, botón antipánico y seis meses preso

Para el padre no hay dudas sobre el responsable. Aixa había denunciado a su expareja por violencia de género y contaba con un botón antipánico. El 15 de diciembre de 2025, Sofía fue detenido en un taller de motos de Ingeniero Maschwitz, donde, según Antonio, su "propio jefe lo tenía escondido". Tras la denuncia de la joven, permaneció detenido hasta el 16 de julio, cuando recuperó la libertad.

El video de "despedida"

Después del crimen, el sospechoso publicó un mensaje a las 5 de la mañana del miércoles y un video en redes en el que anunciaba que iba a quitarse la vida. Desde entonces, no se supo más nada de él.

Antonio está convencido de que se trató de una maniobra para despistar a los investigadores. "Hizo el video atrás de mi casa. Se escucha un gallo de mi vecino. Lo hizo como para desorientar. Pero no se mató. Todo es mentira", sostuvo. Todo indica que la grabación se hizo en el patio trasero de la vivienda de la víctima, posiblemente después del femicidio.

"Tiene que pagar por lo que hizo", insistió el padre, que cree que el acusado sigue en la zona: "Lo deben tener escondido la familia, los amigos, los primos. Está por acá, seguro".

Mientras la Fiscalía y la Policía continúan con el operativo de búsqueda, Antonio espera novedades. "La policía me dijo que me iba a comunicar si tenían alguna novedad. Sigo acá esperando", contó.