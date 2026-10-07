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TESTIMONIO

María Victoria Caillava declaró en el juicio por la desaparición de Loan: "A muchos les conviene la teoría del accidente"

La ex funcionario municipal negó haber trasladado al menor en su camioneta. "Jamás nos opusimos a nada", expresó.

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La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, quien está acusada por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, declaró este miércoles en el juicio y negó haber trasladado al menor en su camioneta.

"Le pedí a la jueza que por favor haga un seguimiento del celular. Jamás lo alzamos a Loan, nosotros nunca lo subimos en el auto. Jamás lo atropellamos, pero a muchos les conviene la teoría del accidente", aseveró al referirse al caso que se inició tras la desaparición del niño, el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, provincia de Corrientes.

María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez son los sindicados por el extravío del menor, ocurrido tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

"Yo tenía prendida la ubicación de mi celular siempre, van a comprobar que no paramos, fuimos directo a nuestra casa", expresó Caillava ante el Tribunal Federal de Corrientes.

Asimismo, recordó que Catalina la llamó para preguntarle si había visto a Loan durante el trayecto y si el nene podía haber quedado dentro del vehículo. "Me llamó la abuela y me dice ‘no aparece el muchachito, ¿No lo viste vos en el camino? ¿No se habrá escondido en la camioneta?'. Y le dije que no, que mi marido (Carlos Pérez) siempre cierra la camioneta con llave", indicó.

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava está acusada por la desaparición de Loan Peña.
La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava está acusada por la desaparición de Loan Peña.

A continuación, según su relato, revisó el vehículo junto a su esposo y mantuvo comunicaciones con Catalina y Laudelina.

"Jamás nos opusimos a nada"

Al brindar su testimonio, se refirió al allanamiento realizado en su vivienda después de la desaparición de Loan y afirmó que colaboró con los investigadores. "Jamás nos opusimos a nada, revisaron toda la casa. Después que allanaron todo, me piden que le entregue mi celular y lo hicimos sin ningún problema. Lo pusieron en un sobre marrón en papel y después se fueron", apuntó.

Por último, explicó su relación con Catalina Peña. "Me siento muy apegada a la abuela. Yo desde la gestión la ayudaba. Siempre colaboré con todos cuando pude", sentenció.

Caillava fue la cuarta imputada que prestó testimonio tras el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez.

Además de la ex funcionaria, este miércoles declararán tres efectivos de la Policía Federal que participaron de la investigación: José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw. Fueron citados como testigos por el fiscal federal Carlos Schaefer.

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