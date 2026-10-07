María Victoria Caillava declaró en el juicio por la desaparición de Loan: "A muchos les conviene la teoría del accidente"

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, quien está acusada por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, declaró este miércoles en el juicio y negó haber trasladado al menor en su camioneta.

"Le pedí a la jueza que por favor haga un seguimiento del celular. Jamás lo alzamos a Loan, nosotros nunca lo subimos en el auto. Jamás lo atropellamos, pero a muchos les conviene la teoría del accidente", aseveró al referirse al caso que se inició tras la desaparición del niño, el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, provincia de Corrientes.

María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez son los sindicados por el extravío del menor, ocurrido tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

"Yo tenía prendida la ubicación de mi celular siempre, van a comprobar que no paramos, fuimos directo a nuestra casa", expresó Caillava ante el Tribunal Federal de Corrientes.

Asimismo, recordó que Catalina la llamó para preguntarle si había visto a Loan durante el trayecto y si el nene podía haber quedado dentro del vehículo. "Me llamó la abuela y me dice ‘no aparece el muchachito, ¿No lo viste vos en el camino? ¿No se habrá escondido en la camioneta?'. Y le dije que no, que mi marido (Carlos Pérez) siempre cierra la camioneta con llave", indicó.

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava está acusada por la desaparición de Loan Peña.

A continuación, según su relato, revisó el vehículo junto a su esposo y mantuvo comunicaciones con Catalina y Laudelina.

"Jamás nos opusimos a nada"

Al brindar su testimonio, se refirió al allanamiento realizado en su vivienda después de la desaparición de Loan y afirmó que colaboró con los investigadores. "Jamás nos opusimos a nada, revisaron toda la casa. Después que allanaron todo, me piden que le entregue mi celular y lo hicimos sin ningún problema. Lo pusieron en un sobre marrón en papel y después se fueron", apuntó.

Por último, explicó su relación con Catalina Peña. "Me siento muy apegada a la abuela. Yo desde la gestión la ayudaba. Siempre colaboré con todos cuando pude", sentenció.

Caillava fue la cuarta imputada que prestó testimonio tras el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez.

Además de la ex funcionaria, este miércoles declararán tres efectivos de la Policía Federal que participaron de la investigación: José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw. Fueron citados como testigos por el fiscal federal Carlos Schaefer.