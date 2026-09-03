Mariano Martinez habría dejado un curriculum para trabajar en un supermercado en Córdoba

Tras varios días de angustia e incertidumbre, Mariano Martínez, el joven que se había ausentado de su hogar en Berazategui, apareció sano y salvo en la provincia de Córdoba, donde estuvo buscando trabajo.

Una comerciante denunció que el martes recibió un currículum con los datos personales del estudiante de arquitectura, que se sumó a la pista que recibieron los padres Martínez sobre su paradero en esa provincia.

Fuentes policiales detallaron que la mujer se dio cuenta de que se trataba del desaparecido bonaerense y se acercó a una comisaría para dar a conocer el hecho y brindar declaraciones testimoniales.

Según informaron en el programa Imbatibles de Crónica TV, el joven se habría presentado de forma voluntaria en una comisaría del barrio General Paz de la ciudad de Córdoba para que finalice la búsqueda de su paradero.

Los familiares de Mariano aseguraron que el motivo de la decisión de irse de Berazategui tuvo que ver con un problema personal, vinculado al ámbito amoroso tras una pelea con una chica.

El último mensaje que Martínez habría mandado a sus familiares contenía la clave de su computadora personal "por cualquier cosa"; esta comunicación había aumentado la preocupación de su familia, que sintió que era "una despedida definitiva".

Cómo fue el caso de Mariano Martínez

El joven de 21 años salió el lunes temprano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) luego de sentirse mal a primera hora de la mañana; viajó a Punta Lara y cuando regresó a La Plata se subió a un tren pero se quedó dormido en la formación y nunca bajó en Berazategui.

Una cámara de seguridad lo había registrado cerca de las 18 en las inmediaciones de Plaza Constitución, donde había terminado la formación en la que viajó; sin embargo, no se había sabido más nada de su paradero.

A tres días de su desaparición, el joven se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la provincia de Córdoba, donde detalló quién era y se les dio aviso a sus familiares. Horas antes, se estuvo investigando una posible foto del joven en dicha provincia.



