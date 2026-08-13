Dos jóvenes piden ayuda para encontrar a su madre desaparecida hace casi dos meses

Dos jóvenes marplatenses buscan desesperadamente a su madre, Melisa Rosalía Olivera, de 39 años, quien está desaparecida desde hace casi dos meses. La mujer fue vista por última vez el 15 de junio en la localidad bonaerense de 9 de Julio. Desde entonces su familia no logra dar con su paradero.

Según relató una de sus hijas, Olivera atraviesa desde hace años una problemática de consumo de drogas que complicó su vida cotidiana. La mujer se recibió de enfermera en 2019 pero nunca ejerció la profesión de forma estable. Sus dificultades económicas y personales la llevaron a mudarse constantemente entre ciudades y alojarse con diferentes familiares.

Durante mayo, Melisa estuvo en 9 de Julio en la casa de una tía, aunque permaneció allí poco tiempo. Después se trasladó a otra vivienda cercana, donde vivía un hombre con antecedentes de violencia de género denunciados por una ex pareja, de acuerdo con lo que indicaron sus familiares.

Esa casa fue el último lugar donde pudieron ubicarla. Luego perdieron todo contacto con ella: su celular permanece apagado, algo que sorprendió a sus hijas porque lo usaba habitualmente para comunicarse.

Frente a la falta de noticias, la familia radicó una denuncia por averiguación de paradero. Las autoridades se presentaron en el domicilio señalado, pero no consiguieron información que permitiera establecer dónde estaba la mujer.

El hombre que convivía con Melisa declaró ante la Justicia. Contó que la mujer se había alojado en un hotel de 9 de Julio y que allí dejó una nota en la que avisaba que debía viajar de urgencia, según pudo reconstruir su familia.

Descripción de Melisa y cómo aportar datos

Melisa mide aproximadamente 1,55 metros, tiene contextura delgada, cabello castaño oscuro y ondulado hasta los hombros, ojos marrones y tez trigueña. Cualquier persona que cuente con información sobre su paradero puede comunicarse al 911.





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