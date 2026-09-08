Martha Pelloni, la monja que desafió a los intocables de Catamarca y hoy pelea contra la trata de chicos

Martha Pelloni es bajita, habla suave, una mirada transparente y tiene una historia marcada por una lucha que comenzó a hacerse pública con el crimen de María Soledad Morales, en Catamarca. Desde entonces, la religiosa nunca dejó de enfrentar al poder y de poner su voz al servicio de quienes no podían ser escuchados. Hoy a los 85 años se ocupa de todas las "formas de violencia que afectan la dignidad humana".

Tomó los hábitos en 1965 ingresando a la orden de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Se dedicó a la educación de los chicos.

En 1990 cuando no se hablaba de violencia de género, cuando las víctimas eran convertidas en culpables, Pelloni cuestionó los abusos y las prácticas de poder que rodeaban a funcionarios y jóvenes vinculados con sectores influyentes.





Desde el 10 de septiembre de 1990, Catamarca quedó marcada por el caso de María Soledad, la adolescente de 17 años que concurría al colegio que dirigía Pelloni. Diez días antes de su muerte, ambas habían compartido un retiro espiritual de dos días, según recuerda la religiosa en una entrevista exclusiva con Crónica.

Frente a aquel crimen, Pelloni encabezó las Marchas del Silencio para reclamar Justicia. Su lucha significó enfrentarse a la familia Saadi, que dominó la política de Catamarca durante cuatro décadas.

Aquellas movilizaciones transformaron el caso María Soledad en un símbolo contra la impunidad y a ella en una religiosa que enfrenta al poder.

"María Soledad cambió la proyección de mi compromiso", señala Pelloni, quien se define como una "educadora de alma". Su nombre quedó ligado para siempre a aquella adolescente y a una lucha que trascendió las fronteras de Catamarca.

De María Soledad a la Red Infancia Robada

Mucho antes del caso María Soledad, Pelloni ya había elegido trabajar con chicos y familias. Durante su trayectoria como educadora, una adolescente de 13 años quedó embarazada y algunos padres reclamaron que fuera expulsada de la escuela.

La religiosa tomó una posición diferente: consideró que la institución debía proteger a la adolescente y acompañarla. Desde los 18 hasta los 60 años, cuando se jubiló, fue rectora de colegios.

El crimen de María Soledad Morales cambió su vida,

Tras el crimen de María Soledad, fue trasladada a Goya, provincia de Corrientes. Allí comenzó a conocer situaciones vinculadas con la venta de bebés a europeos y con mujeres pobres del campo a las que les sacaban a sus hijos. A partir de esas experiencias se fue organizando la Red Infancia Robada.

Hoy, esa red aborda distintas formas de violencia que afectan la dignidad humana. Pelloni menciona los femicidios, los abusos, las adicciones, los problemas que atraviesan los chicos, el juego, la pornografía y el impacto de las drogas dentro de las familias.

La religiosa asegura que no trabaja sola. La acompañan abogados, psicólogos y asistentes sociales.

Una lucha que continúa a los 85 años

A los 85 años, Pelloni vive en Santos Lugares en el mismo lugar donde comenzó su formación religiosa. Desde ahí coordina allí la Red Infancia Robada. Pero también viaja seguido a los distintos puntos del país donde es requerida.

En el santuario de la Virgen de Lourdes se reúnen los días 11 distintos equipos de la organización. Entre ellos participa uno encabezado por una madre que sufrió el robo de su hijo al nacer y que está conectada con una red internacional.

La organización tiene foros en distintas provincias y trabaja para sumar nuevos espacios. Pelloni contó que hay 35 en todo el país, salvo en Tucumán, donde buscan armar uno.

Durante estos años, la religiosa considera que hubo avances en las organizaciones, la protección y el cuidado de los chicos. También advierte sobre nuevas amenazas, como el avance de las drogas dentro de las familias, la pornografía y la adicción a los juegos.

Pelloni sostiene que siempre tuvo el respaldo de sus superiores para desarrollar su tarea. Según explicó, fue acompañada como religiosa para poder estar al frente de su compromiso social.

Hoy mantiene reuniones por Zoom y continúa viajando. Vive con 18 religiosas, a quienes llama con cariño "viejitas" porque son mayores que ella y atraviesan distintas dificultades. En el lugar donde se formó recibe visitas y misa todos los días.

"Yo agradezco a Dios todos los días la vida que me ha dado", afirma. Dice que conserva su inteligencia intacta, aunque reconoce que se olvida de algunas cosas. Físicamente, asegura estar bien, duerme siete horas seguidas y toma una sola medicación para la presión.

Su recorrido comenzó ligado a la educación y terminó convirtiéndose en una lucha mucho más amplia. Pelloni sostiene que las situaciones sociales fueron las que llegaron a su vida: "Mi único objetivo es la dignidad humana".

Pelloni mantiene una misma búsqueda: proteger a quienes más lo necesitan, buscar la verdad y la Justicia.