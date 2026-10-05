Masacre en un campo de Chascomús: condenaron a perpetua al policía que mató a su familia

La Justicia condenó este lunes a prisión perpetua a Francisco Waldemar Reddy, un joven policía de 22 años, por asesinar a su padre, su madrastra y su medio hermano en un campo de Chascomús.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores consideró probado que cometió los tres homicidios el 29 de diciembre de 2023, luego de vender a escondidas 20 vacas que pertenecían a su papá y concretar la compra de una camioneta.

El fallo se conoció este lunes después de las 13 y fue dictado por los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti.

Reddy siguió la audiencia de manera virtual desde el penal de Batán y no escuchó la lectura de la sentencia. La pena no contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional, por lo que la expectativa de condena es de 40 años de cárcel.

La condena por los tres asesinatos

Según la resolución, Reddy fue condenado por distintos cargos según cada víctima. Por la muerte de su padre, Diego Reddy, de 44 años, recibió la calificación de homicidio calificado por el vínculo. Por el asesinato de María Eugenia Suárez, de 47, fue considerado responsable de homicidio agravado por alevosía. En el caso de Ignacio Reddy, de 11 años, la acusación fue por homicidio simple.

El fiscal Juan Manuel Dávila había pedido prisión perpetua y sostuvo durante el juicio que el móvil principal estuvo relacionado con cuestiones económicas y con los conflictos familiares. El defensor oficial del acusado, Diego Marcelo González, había solicitado su absolución.

Antes de la masacre, Reddy le había pedido a su tío un rifle calibre 22. Según declaró, lo necesitaba para ir a "cazar chanchos a un campo de la Costa". Ese mismo día debía volver a trabajar como policía bonaerense después de una licencia por una lesión interna en una rodilla que había sufrido mientras trabajaba.

Las ventas que quedaron bajo sospecha

Un día antes del triple crimen Reddy vendió 20 vacas de cría Aberdeen Angus que eran de su padre. La operación se hizo a espaldas de Diego, en negro y por 3.400.000 pesos, según la investigación.

Al día siguiente, el joven concretó otra operación que había comenzado a gestionar tres semanas antes. Compró una Chevrolet S10 modelo 2008 a un vecino de Ayacucho mediante una permuta que incluía un Suzuki Fun modelo 2007 y cinco vacas que nunca llegó a entregar.

Durante la investigación también quedó expuesta la falsa historia que Reddy intentó instalar después de los asesinatos. Mientras buscaban a su padre, aseguró que había recibido un llamado en el que le exigían siete millones de pesos por un supuesto secuestro extorsivo. Esa comunicación nunca existió.

Incluso le pidió a un compañero de la Policía Bonaerense que otra agente lo llamara y fingiera ser un hombre para reclamarle dinero. La maniobra buscaba construir una coartada, pero quedó descartada durante la investigación.

Cómo fue la masacre en el campo de Chascomús

El 29 de diciembre de 2023, entre las 18 y las 19.30, Reddy asesinó primero a María Eugenia Suárez. La mujer estaba cocinando un pollo cuando recibió un disparo por la espalda. El rifle fue colocado a menos de 25 centímetros de su nuca.

Las víctimas.

Después, el joven fue hasta un galpón donde estaba Ignacio. Le disparó en el abdomen y le provocó lesiones graves en el bazo y el riñón izquierdo. Luego lo golpeó en la cabeza con un elemento contuso que nunca fue encontrado. El chico perdió varios dientes y sufrió graves heridas en el rostro. Murió poco después en el Hospital San Vicente de Paul de Chascomús.

El encargado de la estancia descubrió al nene cuando advirtió que un tractor permanecía con el motor encendido dentro del galpón. Al acercarse, encontró a Ignacio agonizando.

Diego fue hallado recién el 31 de diciembre, entre unos pastizales ubicados a unos 200 metros de la casa. Los investigadores creen que Reddy lo mató en el campo cuando intentaba escapar o esconderse. El hombre tenía una herida defensiva en el antebrazo izquierdo y dos impactos de bala: uno que ingresó en el pecho y quedó alojado en la axila derecha y otro que recibió en la nuca.

La investigación también ubicó la camioneta de Reddy en el camino hacia la estancia Los Pinos. Una cámara de seguridad registró el vehículo tres veces durante la jornada del crimen y una de esas imágenes lo mostró a las 19:43, cuando circulaba hacia la ruta 2. En el asiento trasero encontraron el rifle utilizado en los ataques y el dermotest detectó pólvora en las manos y los brazos del joven.