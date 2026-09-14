Mataron a balazos a un joven frente a su novia y por el crimen son buscados tres sospechosos

Un joven de 22 años fue asesinado por tres individuos, quienes lo agredieron a balazos frente a su novia, en un confuso suceso registrado el fin de semana en el sur del conurbano bonaerense. Los criminales fugaron y son buscados por los pesquisas policiales, quienes, a su vez, detuvieron a un sujeto, que presuntamente habría actuado como encubridor de los homicidas.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Daniel Walter Pintos.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una alerta, en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona fallecida en General Villegas al 700, casi en el cruce con Daireaux, en una zona descampada.

Trascendió que, al arribar al mencionado predio, los uniformados hallaron el cadáver de Pintos y también a la novia del muchacho, quienes estaban a escasos metros de un Chevrolet Corsa bordó, con el dominio finalizado en 614.

El relato de la mujer





La mujer, en su narración, sostuvo que su pareja había sido atacada a disparos por dos de los tres individuos con los que se movilizaban en dicho vehículo.

En tal sentido, la joven agregó que, escasos momentos antes, se hallaba con Pintos en un negocio de venta de hamburguesas, oportunidad en la que el muchacho recibió un llamado telefónico de los sospechosos, con los que tenía que encontrarse, supuestamente para entregarles el auto, que en teoría iba a ser vendido.

Lo que señala el expediente judicial





Consta en el expediente judicial que Pintos, su novia y los tres asesinos se reunieron y ascendieron al coche en la esquina de General Villegas y José María Martínez, pero que posteriormente tanto ese joven como su pareja fueron reducidos por la fuerza por los delincuentes.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba certeras heridas de arma de fuego en la cabeza y en la espalda. Además, se incautaron en el terreno tres vainas servidas y una munición de calibre nueve milímetros.

El auto era robado





Además se alcanzó a certificar que el Chevrolet Corsa había sido sustraído el 17 de febrero, en el sur del Gran Buenos Aires.

Se realizó un allanamiento





Gracias a los datos aportados al sumario, los servidores públicos de la comisaría primera de este distrito realizaron un allanamiento en una finca, situada en Benavides al 3200, donde apresaron, por encubrimiento, a un hombre, de 58 años, quien sería cómplice de los atacantes y que, en su poder, tenía un Chevrolet Corsa con la patente terminada en 397 (que había sido robado el 23 de julio) y una motocicleta BMW, con la chapa finalizada en BCG (que había sido sustraída el 26 de julio).

Miembros de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal colaboran en las diligencias.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio y encubrimiento", la doctora María Paula Segade Sánchez, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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