Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 21 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Mataron a balazos en la espalda a presunto ladrón que habría intentado robar un camión

El caso ocurrió en la zona sur del territorio bonaerense y los policías detuvieron al propietario del vehículo.

Fernando Vázquez
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un presunto ladrón de 23 años murió al ser baleado en la espalda por el propietario de un camión, que se cree que habría intentado robar, en un confuso suceso registrado este lunes en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales detuvieron al autor de los disparos.

Voceros judiciales revelaron que el fallecido en el ilícito fue identificado, en forma oficial, como Gonzalo Nicolás Bustos.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 3 en la calle  Juana Azurduy al 800, casi en el cruce con 25 de Mayo, en el Barrio Enrique Julio, cuando el individuo habría tratado de apoderarse del rodado, el cual se hallaba estacionado a escasos metros de una finca del mencionado vecindario.

Trascendió que, en dichas circunstancias, la maniobra resultó advertida por el dueño de la unidad, de 37 años, quien entonces se apoderó de un arma 22 largo y baleó al sospechoso.

Minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al lugar, oportunidad en la que apresaron al autor de los mortales disparos.

El sospechosos recibió dos impactos de bala

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba dos certeros impactos de bala en la región de la espalda; a la vez, incautaron el arma utilizada por el morador de la vivienda.

Hasta el momento, se asegura que el propietario del vehículo conocía al muchacho que perdió la vida.

Intervino en la causa penal el doctor Jorge Antonio Viego, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de Bahía Blanca.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO
A NO PERDÉRSELO

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO

2
Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia
MIRÁ

Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia

3
Los 4 signos del zodiaco que recibirán sorpresas por la Luna en Capricornio
ATENTOS

Los 4 signos del zodiaco que recibirán sorpresas por la Luna en Capricornio

4
Netflix: el drama de época de apenas 6 capítulos que arrasa en la plataforma
FUROR

Netflix: el drama de época de apenas 6 capítulos que arrasa en la plataforma

5
Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI
OFICIAL

Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI

Últimas noticias de Policiales