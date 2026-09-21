Mataron a balazos en la espalda a presunto ladrón que habría intentado robar un camión

Un presunto ladrón de 23 años murió al ser baleado en la espalda por el propietario de un camión, que se cree que habría intentado robar, en un confuso suceso registrado este lunes en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales detuvieron al autor de los disparos.

Voceros judiciales revelaron que el fallecido en el ilícito fue identificado, en forma oficial, como Gonzalo Nicolás Bustos.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 3 en la calle Juana Azurduy al 800, casi en el cruce con 25 de Mayo, en el Barrio Enrique Julio, cuando el individuo habría tratado de apoderarse del rodado, el cual se hallaba estacionado a escasos metros de una finca del mencionado vecindario.

Trascendió que, en dichas circunstancias, la maniobra resultó advertida por el dueño de la unidad, de 37 años, quien entonces se apoderó de un arma 22 largo y baleó al sospechoso.

Minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al lugar, oportunidad en la que apresaron al autor de los mortales disparos.

El sospechosos recibió dos impactos de bala





Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba dos certeros impactos de bala en la región de la espalda; a la vez, incautaron el arma utilizada por el morador de la vivienda.

Hasta el momento, se asegura que el propietario del vehículo conocía al muchacho que perdió la vida.

Intervino en la causa penal el doctor Jorge Antonio Viego, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de Bahía Blanca.

Por F.V.

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