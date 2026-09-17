Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 17 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
EN VIVO POR TV

Mataron a dos rehenes con 170 balas: así fue la Masacre de Ramallo que cambió los protocolos policiales en la Argentina

Se cumplen 27 años de uno de los episodios más trágicos de la historia policial argentina. El 17 de septiembre de 1999, tras 20 horas de una toma de rehenes en el Banco Nación de Villa Ramallo, la policía bonaerense disparó unas 170 balas contra el auto en el que dos asaltantes escapaban usando a tres rehenes como escudo. Murieron el gerente y el contador de la sucursal.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un auto que avanza a paso de hombre por una calle de pueblo, con tres rehenes usados como escudo humano, y una descarga de balas policiales que lo acribilla frente a las cámaras de televisión. Esa imagen, transmitida en vivo a todo el país en la madrugada del 17 de septiembre de 1999, quedó grabada como una de las páginas más oscuras de la historia policial argentina: la Masacre de Ramallo.

Cómo empezó

Todo había arrancado el día anterior. La mañana del 16 de septiembre de 1999, tres asaltantes -Martín Saldaña, Javier Hernández y Carlos Martínez- entraron a robar la sucursal del Banco Nación de Villa Ramallo, en el norte de la provincia de Buenos Aires. El golpe se torció enseguida: un llamado a la policía derivó en un cerco, y los ladrones terminaron atrincherados y con seis rehenes en su poder, entre ellos el gerente de la sucursal, Carlos Chaves, su esposa, Flora Lacave, y el contador Carlos Santillán. Durante 20 horas, con el país siguiendo la transmisión en directo, se negoció la entrega de las llaves del tesoro a cambio de la liberación de los cautivos. El propio Chaves llevó adelante la crisis con un pan de trotyl atado al cuello.

El asalto al Banco Nación de Villa Ramallo derivó en una tragedia transmitida en vivo: 20 horas de negociación y una balacera policial que dejó tres muertos.
El asalto al Banco Nación de Villa Ramallo derivó en una tragedia transmitida en vivo: 20 horas de negociación y una balacera policial que dejó tres muertos.

La masacre

Pasada la medianoche, con las negociaciones estancadas, dos de los asaltantes decidieron escapar. Subieron al Volkswagen Polo del gerente a Chaves, Lacave y Santillán, y salieron a paso lento usándolos como escudos. Fue entonces cuando los policías bonaerenses apostados alrededor del banco -sabiendo que en el auto iban los rehenes- abrieron fuego: unas 170 balas en apenas segundos, de las cuales 46 impactaron en el vehículo. Murieron el gerente Carlos Chaves (54) y el contador Carlos Santillán (59), junto al ladrón Javier Hernández. Flora Lacave sobrevivió de milagro; también quedó con vida Carlos Martínez, el otro asaltante, herido y hospitalizado.

La historia sumó todavía un capítulo más siniestro. Martín Saldaña, el tercer ladrón, que se había quedado dentro del banco y fue detenido, apareció al día siguiente ahorcado en una celda de la comisaría 2 de Villa Ramallo. La policía habló de suicidio, pero la familia siempre denunció que lo habían matado, y años después un peritaje concluyó que se había tratado de un homicidio.

Mataron a dos rehenes con 170 balas: así fue la Masacre de Ramallo que cambió los protocolos policiales en la Argentina

Un antes y un después

La masacre tuvo consecuencias inmediatas y otras que se extendieron por más de dos décadas. Provocó la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Osvaldo Lorenzo, y la disolución del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que había intervenido en el operativo. En 2004, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó a siete policías a penas de entre 2 y 20 años de prisión por las muertes de Chaves, Santillán y Hernández. Y el reclamo siguió su curso hasta el máximo tribunal: en 2024, la Corte Suprema condenó a la provincia de Buenos Aires a indemnizar a Flora Lacave y a sus cuatro hijos, un cuarto de siglo después de aquella madrugada.

Pero el legado más profundo fue otro. El caso motivó una revisión de los protocolos policiales ante una toma de rehenes en todo el país: se adoptó el criterio internacional según el cual la prioridad absoluta es preservar la vida de las víctimas, aun cuando eso implique prolongar las negociaciones. El cambio fue tan concreto que, años después, la banda que protagonizó el "robo del siglo" al Banco Río de Acassuso, en 2006, reconoció haber estudiado ese nuevo protocolo para planificar el asalto. Durante aquella toma de rehenes, uno de los ladrones le lanzó al negociador una frase que lo resumía todo: "No queremos otro Ramallo".

Esta nota habla de:
1
Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre
ALERTA

Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre

2
La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero
FUERTE

La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero

3
Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre
ANTICIPO

Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre

4
Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi
ATENCIÓN

Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

5
Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?
ALERTA

Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?

Últimas noticias de Masacre de Ramallo