Mataron a un joven en la calle y su familia aseguró que lo emboscaron

Hernán Velarde, un profesor de Educación Física de 28 años, fue asesinado en el barrio Miguel Ortiz de la ciudad de Salta y su familia asegura que lo emboscaron.

El joven fue encontrado el sábado por la noche tendido sobre la calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón, después de una pelea entre varias personas.

Sus familiares afirman que fue emboscado por cuatro hombres, aunque la Justicia todavía investiga cómo ocurrió el ataque. Hay dos detenidos.

Investigación

La investigación se inició luego de que vecinos llamaran al 911 por una pelea en plena vía pública. Al arribar, los policías encontraron a Velarde sobre la calle y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación mientras solicitaban una ambulancia.

Minutos más tarde, personal del Samec llegó al lugar y constató la muerte del joven. La víctima fue identificada horas después, cuando familiares y allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales y a reclamar justicia por lo ocurrido.

Qué se sabe del ataque

De acuerdo con la versión difundida por la familia, Velarde habría sido abordado por cuatro hombres que lo atacaron en la vía pública. Esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores, que buscan reconstruir los momentos previos a la muerte.

Cristian Aguilera, director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, explicó durante las primeras horas de la investigación que el llamado al 911 había advertido sobre una pelea entre varias personas. "Dos grupos de personas se agredieron mutuamente", señaló sobre la información preliminar.

La Policía indicó inicialmente que uno de los grupos estaba reunido en el lugar y que luego comenzó una pelea. Tras el enfrentamiento, Velarde quedó tendido sobre la calle. Ahora los investigadores intentan establecer cómo comenzó la disputa y qué participación tuvo cada una de las personas que estaban allí.

También se intenta determinar si durante el episodio se utilizó algún arma u otro elemento.

La investigación por el asesinato y el reclamo de la familia

Tras confirmarse la muerte, intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) comenzó a trabajar en la escena. La fiscal penal María Luján Sodero Calvet se trasladó hasta el lugar y ordenó las primeras medidas para esclarecer el caso.

Los especialistas realizaron pericias para levantar rastros, documentar la zona y reunir elementos que permitan establecer responsabilidades. El cuerpo de Velarde fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se dispuso la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.

Mientras avanzan esas tareas, la familia del profesor sostiene que fue víctima de una emboscada y reclama justicia.